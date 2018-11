Khung cảnh ở Vienna nơi Đường Yên, La Tấn tổ chức cưới

Cặp sao bị đồn sẽ nên duyên vợ chồng vào ngày 28/10 tại nước Áo.

Tờ Ettoday đưa tin, diễn viên Đường Yên và người yêu La Tấn sẽ làm đám cưới vào ngày 28/10 tại Vienna, Áo. Tối 22/10, La Tấn đã đến gặp Đường Yên tại đoàn phim, sau đó họ cùng một số nhân viên thân tín, trong đó có quản lý lên đường tới sân bay để sang Vienna. Nguồn tin cũng cho hay, hôm nay, đôi uyên ương sẽ công khai hỷ sự.

Đường Yên (phải) và La Tấn.

Mặc dù hai nhân vật chính chưa lên tiếng về đám cưới, một số phóng viên ảnh cũng như bạn bè thân thiết của họ xác nhận thông tin sẽ dự hôn lễ Đường Yên tại Vienna. Trong khi đó, công ty quản lý của đôi uyên ương "kín như bưng", thậm chí trả lời "không biết rõ thông tin". Theo tờ Ettoday, đám cưới Đường Yên - La Tấn có sự tham dự của nhiều ngôi sao như Hồ Ca, Dương Mịch, dàn phù dâu có Lưu Diệc Phi, Lữ Nhất, Trần Ngọc Kỳ, Trương Lương Dĩnh...

Trước thềm đám cưới của cặp sao, một người bạn của Đường Yên đã chia sẻ một vài hình ảnh đẹp của Vienna trên trang cá nhân. Bức hình cô đăng tải được cho chính là địa điểm tổ chức hôn lễ của Đường Yên - La Tấn.

Địa điểm cặp sao sẽ làm đám cưới.

Đường Yên, La Tấn công khai hẹn hò năm 2016, sau đó gắn bó "như hình với bóng" suốt 2 năm. Không chỉ yêu nhau ngoài đời, cặp sao còn thành đôi trong nhiều tác phẩm The Way We Were, Agent X, Diamond Lover, and The Princess Weiyoung... Từng có nhiều tin đồn thất thiệt trong mối quan hệ của hai người, nhưng Đường Yên lẫn La Tấn đều nói họ tin tưởng vào nhau.

Ảnh: Weibo