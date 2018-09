Không gian xa hoa nơi tổ chức đám cưới Bae Yong Joon

Hôn lễ của nam diễn viên 'Thái vương thần ký' sẽ diễn ra chiều nay 27/7.

Bae Yong Joon và cô dâu tương lai Park Soo Jin trong lễ cầu hôn diễn ra cách đây ít lâu. Ảnh: News

Đám cưới của Bae Yong Joon và cô dâu Park Soo Jin sẽ diễn ra chiều nay 27/7 tại khách sạn Sheraton Grande Walkerhill, Seoul. Theo thông báo của cặp uyên ương, hai người sẽ không có màn gặp gỡ ký giả như thông lệ của giới nghệ sĩ, hôn lễ sẽ diễn ra vào khoảng 18h, với sự hiện diện của gia đình và người thân hai bên. Khách sạn Sheraton Grande Walkerhill là nơi được nhiều ngôi sao chọn làm điểm tổ chức đám cưới, ví dụ như sao hạng A Kim Hee Sun.

Theo một nguồn tin, sảnh tiệc được thiết kế theo phong cách thanh lịch, hiện đại, khung cảnh tiệc ngoài trời hướng ra sông Hàn, không gian rất đẹp và sang trọng, cộng vào đó là an ninh được thắt chặt tối đa. Trong đám cưới, ca sĩ Park Jin Young, nhóm The One và Shin Yong Yae sẽ biểu diễn chúc mừng "tân lang, tân nương".

Thiệp cưới của cặp đôi nổi tiếng.

Khung cảnh đẹp lãng mạn trong lễ cưới tại khách sạn Sheraton.

Trước giờ cưới, một số hình ảnh của thiệp cưới đã được hé lộ với khán giả. Tấm thiệp được thiết kế khá đơn giản, ngoài thông tin chính còn có một dòng chia sẻ ngọt ngào của cặp đôi: "Một tình yêu đã chờ đợi đủ dài, và câu chuyện tình được bắt đầu bằng sự kết nối của những ánh mắt... Tình yêu bắt đầu, mong sẽ mãi là bông hoa đẹp, không bao giờ bị lãng quên".

Khung cảnh ngoài trời lãng mạn tại khách sạn Sheraton, Seoul, nơi Bae và cô dâu Park sẽ nên duyên vợ chồng.

Nguyễn Hương