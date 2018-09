Joo Ji Hoon căng thẳng khi đóng kẻ giết người hàng loạt

Sắm vai tên sát nhân có tâm lý bất thường, 'thái tử Shin' căng thẳng tới đau dạ dày trên trường quay.

Sau khi gây tiếng vang với bom tấn Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng, Joo Ji Hoon tiếp tục tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn kẻ giết người hàng loạt Tae Oh trong phim Dark Figure of Crime. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - tội phạm - hồi hộp, ra rạp ngày 5/10, xoay quanh quá trình cảnh sát khai thác lời khai của Tae Oh để phá án.

Trailer phim Dark Figure of Crime Trailer phim Dark Figure of Crime

Trong trailer phim, Joo Ji Hoon xuất hiện với bộ đồng phục tù nhân, chiếc kính bí ẩn và vẻ mặt ngông ngênh, nụ cười ẩn ý. Anh bộc lộ tâm lý bất thường và khó đoán của kẻ sát nhân hàng loạt. "Thái tử Shin" của series phim Hoàng cung 12 năm trước bật mí với trang Soompi, ngay khi đọc kịch bản phim Dark Figure of Crime, anh đã phấn khích muốn nhận vai Tae Oh vì truyện phim quá hấp dẫn và nhân vật có sức nặng, nhiều lớp lang cảm xúc.

Tuy nhiên, anh thú nhận gặp nhiều áp lực khi tham gia bộ phim này. Joo Ji Hoon chia sẻ: "Tôi rất sợ. Mỗi con người đều có cá tính và câu chuyện riêng, không có vai diễn nào là dễ dàng. Song tuyến vai sát nhân như Tae Oh càng khó nhập vai, bởi anh ta ít nhận được sự đồng cảm từ người khác. Việc nói thoại bằng ngữ điệu người Busan cũng không đơn giản. Tôi phải tập trung cả đầu óc và trái tim". Joo Ji Hoon cho biết vì quá căng thẳng tập luyện cho phim Dark Figure of Crime, anh từng bị chứng đau dạ dày hành hạ.

Joo Ji Hoon trong vai sát nhân hàng loạt của phim Dark Figure of Crime. Ảnh: Han Cinema

Trang Soompi gọi 2018 là năm của Joo Ji Hoon vì anh có tới ba phim ra rạp: Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng, The Spy Gone North và Dark Figure of Crime. Trong đó, vai diễn vệ thần quả cảm, tốt bụng và hài hước cùng sự kết hợp ăn ý giữa anh với bạn diễn kém 18 tuổi Kim Hyang Gi trong Thử thách thần chết rất được yêu thích.

Sự chăm chỉ và diễn xuất thuyết phục trong thời gian qua giúp nam diễn viên 36 tuổi tạo nên cú "lội ngược dòng" ấn tượng sau 9 năm vướng vào scandal ma túy gây chấn động. Năm 2009, trong lúc tên tuổi đang lên tại showbiz Hàn Quốc, Joo Ji Hoon cùng một số diễn viên, người mẫu bị bắt giữ vì sử dụng chất cấm trong một bữa tiệc vào một năm trước đó. Anh chịu án treo một năm, bị phạt lao động công ích và tiền mặt, đánh mất hợp đồng đóng phim và hủy hoại toàn bộ sự nghiệp.

Joo Ji Hoon và bạn diễn Kim Hyang Gi trong Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng. Ảnh: IMDb

Phong Kiều