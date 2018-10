Jeon Ji Hyun cùng chồng con đi mua sắm ở Los Angeles

Nữ diễn viên 'Huyền thoại biển xanh' cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ trước khi quay trở lại với công việc.

Tờ Dispatch hôm 17/10 đăng tải ảnh diễn viên Jeon Ji Hyun cùng chồng và con trai lớn vào một trung tâm mua sắm ở Los Angeles, Mỹ.

Một nguồn tin cho hay, đôi uyên ương đi nghỉ dưỡng và mừng sinh nhật sớm cho Jeon Ji Hyun (cô sinh 30/10). Trong trang phục đời thường, ngôi sao xứ Hàn vẫn nổi bật bởi vóc dáng thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài thon thả. Ông xã cô bế con trai, thi thoảng cậu bé nghịch ngợm ôm quanh cổ bố hay nắm lấy tay mẹ, cả gia đình trông rất hạnh phúc.

Con trai lớn của Jeon Ji Hyun sinh tháng 2/2016. Cặp đôi còn có một "nhóc tì" nữa vừa chào đời hồi đầu năm 2018. Cậu nhóc không xuất hiện trong chuyến đi này.

Những khoảnh khắc đời thường bình dị của đôi uyên ương xứ Hàn.

Jeon Ji Hyun dắt con trai đi vòng quanh cửa hàng để chọn đồ.

Cả gia đình ra về sau khi đã mua sắm.

Jeon Ji Hyun đang cân nhắc trở lại màn ảnh trong một tác phẩm mới của chị em biên kịch Hong - cặp "biên kịch vàng" từng cho ra đời những tác phẩm xuất sắc như My Girl, Hong Gil Dong, You’re Beautiful, My Girlfriend is Gumiho, The Greatest Love, Big, The Master's Sun... Tuy nhiên, công ty quản lý của cô chưa xác nhận. Là một diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến, Jeon Ji Hyun xứng danh "mợ chảnh" vì chọn lựa kịch bản rất kỹ càng, dù nhận được nhiều lời mời diễn xuất. Bộ phim gần đây mà cô đóng là Huyền thoại biển xanh, cùng tài tử Lee Min Ho.

Jeon Ji Hyun trong "Huyền thoại biển xanh" Jeon Ji Hyun trong "Huyền thoại biển xanh" năm 2016

Ảnh: News