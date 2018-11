Jang Nara bé bỏng bên bạn diễn kém tuổi

Jang Na Ra khoe vẻ trẻ trung, đáng yêu với trang phục truyền thống Hanbok. Trong phim, cô vào vai diễn viên ca kịch được gả vào hoàng gia Hàn Quốc, không may bị cuốn vào một âm mưu chốn hoàng cung. Nữ diễn viên 37 tuổi bật mí, kịch bản The Last Empress giống như một cuốn truyện hay làm cô bị cuốn hút và đọc hết ngay lần đầu tiên. "Tôi mong muốn khai thác cách diễn mới với vai này", Jang Na Ra chia sẻ với trang tin Soompi.