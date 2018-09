Hyun Joo đẹp nguyên vẹn sau 12 năm đóng 'Giày thủy tinh'

Kim Hyun Joo dự buổi họp báo ra mắt phim mới " What Happens to My Family" tổ chức chiều nay 13/8 tại Trung tâm hội nghị Dangsan, Seoul. Bộ phim đánh dấu sự tái xuất của mỹ nhân "Giày thủy tinh", sau bộ phim cổ trang "War of Flowers" năm 2013.