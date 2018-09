Hyun Bin đổ 4,6 triệu USD vào bất động sản

Công ty của ngôi sao 'Khu vườn bí mật' đầu tư hơn 4,8 tỷ won để mua một tòa nhà cao cấp tại khu Cheong Dam-dong.

Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc mới đây đã đầu tư 4,8 tỷ won để mua một tòa nhà ở khu Cheong Dam-dong. Thông qua HB Family Holdings - công ty được Hyun Bin lập ra năm 2007 nhằm quản lý fan club, bảo vệ bản quyền hình ảnh... nam diễn viên Khu vườn bí mật đã đầu tư mua tòa nhà 11 tầng, bao gồm 4 tầng hầm và 7 tầng cao, được xây dựng trên nền đất 360m2, với diện tích sử dụng tổng là 1592m2.

Hyun Bin, ngôi sao của làng giải trí Hàn.

Theo một nguồn tin, HB Family Holdings mua tòa nhà này vào năm ngoái với 4,8 tỷ won, và hiện tại, giá của tòa này vào khoảng 10 tỷ won (tương đương hơn 9 triệu USD). Toàn bộ số tiền được thanh toán hết, Hyun Bin không vay mượn ngân hàng.

Hyun Bin là một tên tuổi sáng giá của làng giải trí Hàn, anh "nổi như cồn" sau thành công của Tên tôi là Kim Sam Soon, Khu vườn bí mật... Ngoài đóng phim, anh còn là người mẫu quảng cáo sáng giá và đang là gương mặt ăn khách của các thương hiệu lớn như K2, Samsung Life, Rogadis, Lotte Shopping Mall, The Body Shop, Hite Beer... Ngôi sao này cũng vừa hoàn thành xong bộ phim điện ảnh cổ trang The Fatal Encounter đóng cùng người đẹp Han Ji Min.

Nguyễn Hương