Hwang Jung Eum tiết lộ ngày cưới

Nữ diễn viên nổi tiếng sẽ chính thức kết hôn vào ngày 26/2 tới với cựu cầu thủ golf chuyên nghiệp Lee Young Don.

Hôm nay, quản lý của Hwang Jung Eum đã lên tiếng xác nhận cô sẽ tổ chức hôn lễ vào 26/2 tới tại khách sạn Shilla, Seoul. Chồng sắp cưới của nữ diễn viên là bạn trai hiện tại của cô, cựu cầu thủ golf chuyên nghiệp Lee Young Don. Một số nguồn tin tiết lộ, Lee Young Don còn là CEO một công ty buôn bán thép lớn tại Hàn Quốc.

Hwang Jung Eum hạnh phúc nắm tay bạn trai trên phố.

Trước Lee Young Don, Hwang Jung Eum từng có mối tình dài 9 năm với nam ca sĩ Kim Yong Joon, thành viên SG Wannabe. Họ từng được coi là cặp "trai tài gái sắc" của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 5/2015, nữ diễn viên nổi tiếng lên tiếng xác nhận đã "đường ai nấy đi" với bạn trai cũ.

Cuối năm 2015, thông tin Hwang Jung Eum hẹn hò với "người mới" đã tràn ngập các mặt báo. Theo các nguồn tin, cô và bạn trai CEO quen biết nhau qua sự giới thiệu của người quen. Họ đã hẹn hò được 6 tháng và nhanh chóng đi tới quyết định kết hôn. Cả hai tỏ ra rất cởi mở khi công khai mối quan hệ. Cặp đôi thường nắm tay tình cảm, đi dạo xung quanh Seoul kể cả khi rất nhiều người vây quanh.

Năm 2015 là một năm thành công trong sự nghiệp của Hwang Jung Eum, khi hai bộ phim truyền hình do cô thủ vai chính Kill Me Heal Me và She Was Pretty đều trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ. Trước tin kết hôn bất ngờ của nữ diễn viên nổi tiếng, người hâm mộ tỏ ra vui mừng vì cô cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình sau đổ vỡ với bạn trai cũ.

Nữ diễn viên bên bạn trai cũ Kim Yong Joon.

Linh Nguyễn