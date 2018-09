Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ: 'Không đưa tiền cho vợ, mà đưa cho mẹ giữ'

Ngôi sao Hoa ngữ cho biết mẹ chính là người 'tay hòm chìa khóa' cho anh nhiều năm qua.

Một thống kê mới đây cho thấy, thu nhập của Huỳnh Minh năm 2017 khoảng 167 triệu NDT (25 triệu USD) - đứng thứ 4 trong danh sách những ngôi sao Đại lục kiếm tiền nhiều nhất năm vừa qua. Đứng sau anh 3 bậc là "bà xã" Angelababy, với thu nhập 146 triệu NDT (hơn 22 triệu USD). Như vậy, trung bình trong năm qua, cặp sao thu về khoảng 47 triệu USD. Con số này giúp Hiểu Minh - Angelababy trở thành cặp vợ chồng nghệ sĩ giàu có nhất nhì showbiz.

Vợ chồng Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh.

Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh mới đây có một tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ: dù đã kết hôn nhưng anh và vợ độc lập tài chính, tiền bạc của anh đều do mẹ đẻ quản lý. Nam diễn viên Lộc Đỉnh Ký giải thích, điều này xuất phát từ việc anh... giống bố: "Bố tôi không giỏi quản lý tiền, không biết trong nhà có tiền bạc thế nào, chi tiêu ra sao, mọi thứ đều do mẹ đảm trách. Trước đây tôi học Triệu Vy đầu tư bất động sản, nhưng mấy năm gần đây kinh doanh nhà đất không còn tốt như trước, vì thế đồng tiền không thể để không, cần có sự quản lý thích hợp. Mẹ tôi thuộc cung Kim Ngưu, tính toán tiền bạc rất giỏi. May nhờ có mẹ giữ hộ, nếu không, tiền của tôi đã "đội nón" ra đi hết".

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh (bên trái) cùng bố mẹ Angelababy và các con. Ảnh: Sina

Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ trước đây anh chi tiêu không tính toán, thường "phóng tay" vào các sở thích cá nhân. Ngoài ra, một nguồn tin cho hay, Hiểu Minh rất hào phóng ủng hộ cho các hoạt động từ thiện. Năm 2016, anh nằm trong danh sách những người quyên góp thiện nguyện nhiều nhất, do Hội Từ Thiện Trung Quốc xếp hạng. Hồi tháng 9/2017, tại tiệc từ thiện do CCTV tổ chức, Huỳnh Hiểu Minh cũng nằm trong danh sách Charity of the Year.