Hướng Hoa Cường - 'ông trùm' quyền lực thao túng làng giải trí Hoa ngữ

Hướng Hoa Cường là cái tên khiến nhiều sao lớn như Thành Long, Tăng Chí Vỹ... phải nhún nhường.

Nam diễn viên, nhà sản xuất phim ảnh Hướng Hoa Cường sinh ngày 16/12/1948 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Cha anh là ông Hướng Tiền - người thành lập băng đảng Tân Nghĩa An (băng nhóm xã hội đen lớn nhất thuộc Hội Tam Hoàng hoạt động ở Hong Kong và Trung Quốc Đại lục, với số thành viên lên tới hơn 55.000 người). Sau khi cha mất, Hoa Cường nối nghiệp ông, trở thành lão đại của băng đảng ''khét tiếng'' này. Trải qua 15 năm để ổn định vị trí trong thế giới ngầm, năm 1990, tài tử và em trai Hướng Hoa Thắng quyết định mở công ty giải trí Vĩnh Thịnh. Nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần Bài, Lam giang truyện chi phản phi tổ phong vân... đều do công ty Hoa Cường sản xuất.

Ông trùm làng giải trí Hướng Hoa Cường.

Trong thập niên 80-90, Hướng Hoa Cường là “ông trùm điện ảnh” khiến nhiều sao lớn như Thành Long, Châu Tinh Trì... cũng phải kiêng nể. ''Đối đầu với Hướng Hoa Cường chỉ có đường chết'' là câu nói được công chúng truyền miệng cho thấy thế lực to lớn đứng sau tài tử. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, anh cũng đầu tư một khoản tiền lớn vào bất động sản và cổ phiếu.

Chủ mưu của nhiều vụ việc chấn động làng giải trí

Vào năm 1990, sự kiện Lưu Gia Linh bị bắt cóc và cưỡng hiếp tràn ngập trên các mặt báo Hong Kong và Đại lục đã tạo lên làn sóng phẫn nộ từ khán giả. Khi đó, bà xã Lương Triều Vỹ có quan hệ thân thiết với ông trùm họ Hướng và được cho là ''gà cưng'' của Hoa Cường. Theo nhiều nguồn tin, người bắt cóc và làm nhục nữ diễn viên chính là Thái Tử Minh - tổng giám đốc công ty điện ảnh Phúc Nghệ. 2 năm sau vụ bắt cóc Lưu Gia Linh, Thái Tử Minh bị hai tên xã hội đen giả dạng thành cảnh sát bắn 9 phát súng vào đầu dẫn đến tử vong. Tuy hung thủ không phải Hướng Hoa Cường nhưng có nhiều tin đồn rằng nam diễn viên chính là người ''giật dây''.

Hướng Hoa Cường có mối quan hệ tốt với nhiều sao lớn trong làng giải trí. Trong ảnh từ trái sang: Lưu Đức Hoa, Hướng Hoa Cường, Lưu Gia Linh, Châu Nhuận Phát.

Cũng trong năm 1992, làng giải trí Hong Kong được chứng kiến cuộc đụng độ quy mô lớn giữa hai băng đảng xã hội đen một bên là Hướng Hoa Cường, bên còn lại là Hoàng Lãng Duy. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ chuyện lão đại băng đảng 14K - Lãng Duy vô tình gặp nữ diễn viên Mai Diễm Phương đang tụ tập cùng bạn bè tại quán karaoke. Người này mượn cớ mời mỹ nhân uống rượu và ngỏ ý muốn cô tới phòng riêng hát cho mình nghe. Khi Diễm Phương thẳng thừng từ chối, vì không muốn mất mặt trước đàn em, Lãng Duy công khai tát người đẹp trước mặt nhiều người.

Ấm ức vì vô cớ chịu bạt tai từ Hoàng Lãng Duy, Mai Diễm Phương lập tức gọi điện cho đàn anh Hướng Hoa Cường. Chưa đầy nửa tiếng, 200 thành viên thuộc băng đảng Tân Nghĩa An của tài tử đã xuất hiện tại quán karaoke. Giữa hai bên xảy ra ẩu đả, Tân Nghĩa An chiếm lợi thế, “thừa thắng xông lên” dùng dao chém vào tay Hoàng Lãng Duy khiến người này bị thương. Một vài đàn em của Lãng Duy lập tức đưa anh vào bệnh viện Baptist Hong Kong để chữa trị. 3 ngày sau, hai đệ tử của Hướng Hoa Cường giả dạng thành bệnh nhân để vào bệnh viện tiếp xúc và bắn chết Lãng Duy. Theo Sina, cảnh sát Hong Kong đã triệu tập Mai Diễm Phương, Hướng Hoa Cường và đàn em Hoàng Bách Minh để điều tra sự việc nhưng không thu được kết quả gì.

Hướng Hoa Cường cũng từng khiến dàn sao Cbiz phải run sợ khi công khai bắt Thành Long quỳ suốt một tiếng đồng hồ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam diễn viên đến trễ vào lễ tưởng niệm nữ nghệ sĩ quá cố Mai Diễm Phương. Mỹ nhân họ Mai từng giúp đỡ ''vua hài võ thuật'' rất nhiều khi anh ''chân ướt chân ráo'' bước vào làng giải trí. Thành Long đến trễ khiến Hướng Hoa Cường tức giận vì cho rằng nam diễn viên không tôn trọng ân nhân.

Thành Long bị Hướng Hoa Cường bắt quỳ gối 1 tiếng đồng hồ.

Lưu Đức Hoa cũng là một trong những sao lớn từng bị "ông trùm" họ Hướng đe dọa vì không chịu đóng phim do công ty Vĩnh Thịnh sản xuất. Cụ thể, Hoa Cường từng đến tận nơi mời thiên vương làng nhạc góp mặt cho dự án của mình nhưng đã bị nam diễn viên từ chối. Tức giận với thái độ của Lưu Đức Hoa, Hướng Hoa Cường đã thẳng tay giáng xuống mặt tài tử hai cái bạt tai. Đàn em thân cận của lão đại còn tiết lộ, đại ca mình đã dùng súng chĩa vào đầu giọng ca "Vong tình thủy" để uy hiếp.

Tuy có quyền lực đáng gờm tại Hong Kong nhưng Tăng Chí Vỹ cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay khi bị Hướng Hoa Cường công khai quở trách. Cụ thể, "ông trùm yêu râu xanh" này từng có những lời bình luận khiếm nhã về mỹ nhân Dung Tổ Nhi khi cô đang là "gà cưng" dưới trướng họ Hướng. Khi chạm mặt Chí Vỹ tại một bữa tiệc, Hoa Cường đã lên tiếng "dằn mặt" nam diễn viên trước mặt nhiều khách mời khiến anh chỉ biết im lặng. Châu Tinh Trì cũng từng bị Hướng Hoa Cường cản trở trong việc nhập quốc tịch Canada.

Sao lớn cũng không dám từ chối đóng phim của ông trùm

Năm 2015, Hướng Hoa Cường mạnh tay chi 300 triệu HKD (hơn 38 triệu USD) để sản xuất bộ phim điện ảnh Phong thần bảng truyền kỳ với mục đích lăng-xê cho con trai là Hướng Tả. Mặc dù con trai chỉ đảm nhận vai phụ trong dự án nhưng để tạo độ hot cho Phong thần bảng truyền kỳ, ''ông trùm họ Hướng'' huy động một loạt cái tên lớn trong làng giải trí như Phạm Băng Băng, Cổ Thiên Lạc, Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh, Lý Liên Kiệt... Những diễn viên trên tuy không được nhận vai chính, thời gian xuất hiện ít ỏi nhưng không ai dám kêu ca.

Nhiều nguồn tin cho biết, Hướng Hoa Cường đã giúp đỡ rất nhiều ngôi sao, đưa họ đến đỉnh cao sự nghiệp nên khi được "ông trùm" ngỏ lời mời đóng phim, không một ai dám từ chối. Khi đọc kịch bản của Phong thần bảng truyền kỳ, những sao lớn luôn cẩn thận trong việc chọn lựa phim như Huỳnh Hiểu Minh, Cổ Thiên Lạc... dù không hài lòng nhưng cũng không dám ho he nửa lời, chỉ đành ngậm ngùi hoàn thành vai diễn. Lý Liên Kiệt cũng từng chia sẻ: "Tôi bị đau ốm nhưng nhất định phải đóng phim Phong thần bảng truyền kỳ do anh Hướng sản xuất. Đó là ân tình tôi nợ anh ấy. Những năm qua, tôi luôn muốn cảm ơn anh nhưng chưa có dịp". Sau khi công chiếu, bộ phim trở thành "thảm họa phòng vé" vì nội dung nhàm chán, thiếu liên kết, chỉ chú trọng kỹ xảo, thua lỗ nhiều so với số tiền bỏ ra.

Hướng Hoa Cường cùng vợ và con trai tới dự đám cưới Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Hiện tại, Hướng Hoa Cường cùng vợ Trần Lam chung sống hạnh phúc tại Hong Kong. Nam diễn viên tích cực lăng xê con trai Hướng Tả tiến thân vào Cbiz để nối nghiệp mình. Tuy đã bước sang tuổi 70 và không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí nhưng cái tên Hướng Hoa Cường vẫn khiến các ngôi sao Cbiz phải kính cẩn và tôn trọng.

Thanh Huyền

Ảnh: Sina