Hot girl Thái vướng tình tay ba trong phim mới

Ice- Preechaya Pongthananikorn, một trong những gương mặt đẹp của màn ảnh Thái hóa thân vào vai Pleng, một gia sư tiếng Anh xinh đẹp và yêu kiều trong bộ phim "I Fine, Thank You, Love You". Sinh năm 1990, Ice Preechaya Pongthananikorn không chỉ thành công trong lĩnh vực thời trang với tư cách người mẫu, cô gái trẻ gây ấn tượng khi tham gia trong nhiều “bom tấn” Thái Lan như “ATM: Er Rak Error” cùng Ter Chantavit Dhanasevi, hay “Opas the Series Season 1” và “Opas the Series Season 2”...