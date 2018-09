Hong Soo Ah gây sốc khi 'đập mặt đi làm lại'

Hong Soo Ah dự buổi họp báo ra mắt phim "Love to the End" của đài KBS 2TV chiều 20/7. Nữ diễn viên diện đầm điệu đà, tóc bới cao duyên dáng. Tuy nhiên, gương mặt ngôi sao "Vợ tôi à găng-xtơ 2" khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi cô thay đổi gần như hoàn toàn so với trước kia.