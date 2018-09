Hơn 1 năm sau đám cưới, 'họa mi Trung Quốc' cặp kè bạn chồng

Trương Tịnh Dĩnh chia tay với chồng là Phùng Kha và hẹn hò với người đàn ông thân thiết suốt bao năm qua.

Tờ 163 hôm 15/5 đăng tải loạt ảnh ca sĩ Trương Tịnh Dĩnh tay trong tay với một người đàn ông lạ. Theo tờ này, khoảng 3 giờ sáng, Tịnh Dĩnh ăn mặc đơn giản, đội mũ che mặt, sánh bước với một thanh niên cao lớn, đẹp trai, cùng băng qua đường. Người đàn ông mải mê nhìn vào điện thoại, tuy nhiên tay không rời Tịnh Dĩnh.

Tịnh Dĩnh và bạn trai mới.

Một số khán giả sau đó bỏ công điều tra và phát hiện, người đàn ông sánh vai với "họa mi Trung Quốc" là Trần Thu Thì (Chen Qiujin), một nhạc công violin. Anh quen biết với Tịnh Dĩnh và chồng cô, Phùng Kha nhiều năm nay. Trong đám cưới của Tịnh Dĩnh - Phùng Kha cuối 2016, Thu Thì chính là phù rể. Nhiều năm nay, người đàn ông này đã sát cánh bên Tịnh Dĩnh, đồng thời rất thân thiết với Phùng Kha. Năm 2015, khi cô bị tai nạn trên sân khấu, chính anh là người tháp tùng cô đến bệnh viện.

Thu Thì trong đám cưới của Tịnh Dĩnh năm 2016.

Tịnh Dĩnh, Thu Thì luôn sát cánh trong công việc.

Việc Trương Tịnh Dĩnh đã kết hôn nhưng lại hẹn hò với người đàn ông khác gây ra điều tiếng ồn ào trong showbiz. Tuy nhiên, một nguồn tin cho hay Tịnh Dĩnh và ông xã Phùng Kha đã không còn bên nhau, cả hai đã chia tay trong êm thấm. Ngoài ra, theo tờ 163, cặp sao này không đăng ký kết hôn mà chỉ làm đám cưới, vì thế, khi bỏ nhau, họ không có bất cứ vướng mắc nào.

Trương Tịnh Dĩnh là ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, cô được ví như Họa mi nhờ giọng hát nổi trội. Khởi nghiệp nhờ tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Super Girl của Trung Quốc năm 2005, Trương Lượng Dĩnh nhanh chóng thành công sau loạt album The One, Jane. Love, Tôi yêu Đặng Lệ Quân... Cô từng hát ca khúc nhạc phim của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Họa tâm (phim Họa bì), Tôi dùng tất cả báo đền tình yêu (phim Dạ yến), Hero (phim Vua Kungfu), Mộc Lan tinh (phim Hoa Mộc Lan), You Are My Sunshine (phim Bên nhau trọn đời)... Cô cũng là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên được mời hát tại show nội y lớn nhất thế giới Victoria's Secret.

Trương Tịnh Dĩnh biểu diễn trong show của Victoria's Secret 2017 Trương Tịnh Dĩnh biểu diễn trong show của Victoria's Secret 2017

