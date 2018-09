Hoa hậu Myanmar: 'Tôi bị ép biểu diễn kích dục'

May Myat Noe tố cáo ban tổ chức Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương dồn ép cô làm những điều vô đạo đức.

Bị ban tổ chức Miss Asia Pacific World truất ngôi hồi tháng 8 vừa rồi với lý do "thiếu nhân cách, lòng trung thành và sự tận tâm", Hoa hậu Myanmar vẫn chưa hết bức xúc. Sau khi tố đơn vị tổ chức Hàn Quốc gian dối và ép buộc cô phải bơm ngực, sửa mặt, May Myat Noe mới đây cho biết cô thậm chí đã bị ép thực hiện biểu diễn kích dục để mua vui cho những vị khách đặc biệt. Tiết lộ này của May Myat Noe khiến không ít người bất ngờ.

Cựu Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương May Myat Noe. Ảnh: Yonhap News

May Myat Noe đăng quang Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương tháng 5 vừa rồi tại cuộc thi được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Sau khi giành vương miện, cô được ban tổ chức giới thiệu để ký hợp đồng với một công ty quản lý tại Hàn Quốc là N Management để phát triển sự nghiệp ca hát, diễn xuất. Tháng 8, khi người đẹp đã quay trở lại Hàn Quốc tiếp tục công việc, cô đã nhận được những đề nghị khiếm nhã từ chính quản lý họ Choi: "Vì cô không có tiền, cô nên chịu khó... mua vui cho những nhân vật quan trọng để có tài trợ làm album, xây dựng hình ảnh". Tiếp theo đó là đề nghị biểu diễn kích dục.

Trước những cáo buộc của cựu Hoa hậu, đơn vị điều tra của ban tổ chức Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương mới đây đã lên tiếng. Phía này xác nhận việc Choi gạ gẫm May Myat Noe mua vui cho những nhân vật máu mặt. Hiện tại Choi đã bị quản thúc để điều tra về tội lừa đảo. Cũng theo kết quả điều tra, Choi còn ký hợp đồng với nhiều ứng viên thi nhan sắc khác. Trả lời phỏng vấn báo chí, đơn vị tổ chức Miss Asia Pacific World cho biết, việc làm của Choi hoàn toàn không liên quan đến đơn vị tổ chức cuộc thi: "Để ngăn cản việc bôi nhọ hình ảnh đơn vị tổ chức và những tổn hại to lớn hơn, chúng tôi sẽ đưa vụ việc này ra pháp luật".

16 tuổi, May Myat Noe đăng quang Hoa hậu, nhưng chỉ vài tháng sau đó cô bị truất ngôi.

Hiện tại, đơn vị tổ chức Miss Asia Pacific World cũng lên tiếng buộc tội May Myat Noe và mẹ cô - với tư cách quản lý vì đưa ra những thông tin thất thiệt, gây tổn hại nặng nề đến hình ảnh của cuộc thi. Phía này yêu cầu mẹ con Hoa hậu đền bù 10 tỷ won.

Nguyễn Hương