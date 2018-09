Hoa hậu Hàn da láng mượt ở tuổi 44

Oh Hyun Kyung dự buổi họp báo ra mắt chương trình "Tell Me Your Wish" do cô làm MC. Ở tuổi 44, Hoa hậu Hàn vẫn giữ được làn da đẹp mượt mà, vóc dáng thon thả đáng ngưỡng mộ. Đăng quang Miss Korea 1989 và có một sự nghiệp rộng mở, nhưng Oh Hyun Kyung đã phải sang Mỹ "ẩn dật" suốt gần 10 năm trời vì sự cố lộ phim sex. Năm 2007, cô trở lại với một bộ phim truyền hình và nỗ lực để lấy lại hình ảnh.