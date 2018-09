Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương: 'Tôi bị ép bơm ngực'

Bị yêu cầu trả lại danh vị, May Myat Noe nói sẽ chỉ thực hiện nếu ban tổ chức Hàn Quốc xin lỗi.

Ngày 28/8, đơn vị tổ chức Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương (Miss Asia Pacific World) tuyên bố tước vương miện của May Myat Noe - người vừa giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi hồi tháng 5, với lý do "thiếu trung thực, không đáng tin cậy". Phía này còn buộc tội tân hoa hậu bỏ trốn, ôm theo vương miện và 10.000 USD - số tiền được coi là khoản đầu tư hình ảnh, giúp May Myat Noe "sửa sang" trước khi cô bắt đầu dấn thân vào nghiệp ca hát.

May Myat Noe cho biết sẽ chỉ trả lại vương miện sau khi được ban tổ chức Miss Asia Pacific World xin lỗi. Trong khi đó, nhà tổ chức cho rằng Hoa hậu đã nhận lời bơm ngực, nhưng sau khi nhận tiền, cô nàng "cuỗm" nó và bỏ trốn.

Trước những cáo buộc này, ngày 2/9, May Myat Noe họp báo tại Yagon, Myanmar và tuyên bố sẽ chỉ trả lại vương miện cũng như dải băng danh hiệu nếu như đơn vị tổ chức (phía Hàn Quốc) công khai xin lỗi. Người mẫu 16 tuổi này cho biết, cô bị xúc phạm danh dự trong suốt thời gian thi Miss Asia Pacific World, bởi nhà tổ chức liên tục yêu cầu cô bơm ngực, sửa mặt.

May Myat Noe giải thích, sau khi chiến thắng tại cuộc thi Miss Asia Pacific World hồi tháng 5 vừa rồi, cô bắt đầu được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí Kpop. Tuy nhiên, những yêu cầu vô lý của đơn vị tổ chức khiến cô bức xúc: "Không có gì khó hiểu khi tôi yêu cầu đưa ra lời xin lỗi để xoa dịu những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi, đất nước tôi. Tôi sẽ chỉ trả lại vương miện nếu họ xin lỗi Myanmar". Hoa hậu bị truất ngôi cũng nói, cô không tự hào gì về chiếc vương miện này, cũng không hào hứng giữ nó chút nào.

Theo ban tổ chức, May Myat Noe chỉ mới 15 tuổi - tức là chưa đủ tuổi dự thi, nhưng cô đã khai man tuổi để được tham gia cuộc thi.

May Myat Noe nhấn mạnh, cô đã bị ban tổ chức yêu cầu phải bơm ngực... miễn phí, nhưng cô từ chối: "Tôi chịu áp lực về việc chỉnh sửa từ đầu đến chân, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi cũng không hề bơm ngực như nhiều bài báo đưa tin. Để giữ gìn danh dự, tôi sẽ không nói quá chi tiết về việc này".

Những tuyên bố đanh thép của May Myat Noe càng khoét sâu mâu thuẫn giữa cô và đơn vị tổ chức. Trong khi đó, Young Choi - người sáng lập ra Miss Asia Pacific World chia sẻ với AFP rằng họ có bằng chứng cho thấy May Myat Noe từng chấp nhận việc bơm ngực, và sẽ có biện pháp để giải quyết vấn đề. Vị này tuyên bố: "Cô ta đã dối trá. Trong buổi tổ chức họp báo ngày 2/9, cô ta cũng dối trá nốt. Cô ta sẽ phải trả lại vương miện. Không phải chúng tôi, mà là cô ta sẽ phải xin lỗi vì đã làm tổn hại hình ảnh, danh dự của tổ chức này". Cũng theo vị này, May Myat Noe đã khai man tuổi khi tham gia cuộc thi, bởi khi đăng ký thi, cô mới 15 tuổi, trong khi cô khai là 18 tuổi.

Hoa hậu và mẹ tại buổi họp báo.

Nguyễn Hương