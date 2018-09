Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương bị truất ngôi

May Myat Noe bị yêu cầu trả lại vương miện sau 3 tháng đăng quang, với lý do không rõ ràng.

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương (Miss Asia Pacific World) mới đây tuyên bố tước vương miện Hoa hậu mà người mẫu Myanmar, May Myat Noe vừa giành được 3 tháng trước. Trước thắc mắc của dư luận về lý do dẫn đến việc truất ngôi, đại diện của tổ chức này cho biết, May Myat Noe không có đủ phẩm chất cho ngôi vị cao nhất: "Cô ấy thiếu nhân cách, lòng trung thành và sự tận tâm". Cũng theo phía này, tân Hoa hậu được cho là không tôn trọng đơn vị tổ chức. Một lý do nữa khiến May Myat Noe bị tước vương miện là vì... mẹ cô - người được cho là đã gian dối trong việc gia hạn visa để ở lại Hàn Quốc.

Ba tháng sau đăng quang, May Myat Noe bị truất vương miện.

Trong văn bản gửi đến báo chí ngày 28/8, tổ chức Miss Asia Pacific World còn cho biết, có một số vấn đề không hay liên quan đến May Myat Noe mà phía này không muốn đề cập chi tiết: "Một cách đơn giản là chúng tôi không tin cô ấy, và không có lý gì để tin rằng cô ấy sẽ đảm đương tốt trọng trách của mình, với tư cách là Miss Asia Pacific World 2014. Hãy hỏi cô ta xem cô ta nói gì về điều này. Cô ta rời Hàn Quốc mà không thèm thông tin cho chúng tôi. Giờ thì chúng tôi muốn nghe xem cô ấy nói gì trước tiên".

Ngay sau khi thông cáo được đưa ra, đơn vị tổ chức cũng đặt vé, đưa May Myat Noe "hồi hương". Cô sẽ phải gửi trả lại tất cả những gì đạt được trong cuộc thi, bao gồm vương miện, dải băng danh hiệu. Sau đó, nhà tổ chức sẽ dựa trên các tiêu chí nhan sắc, phẩm chất... để chọn ra một Hoa hậu khác.

Trước những cáo buộc và quyết định đột ngột được dành cho mình, May Myat Noe chưa lên tiếng phản hồi. Phóng viên liên lạc với cô, nhưng cô tắt máy.

May Myat Noe sinh 13/10/1995, chiều cao 1,74m nặng 47kg và là một nhan sắc được đánh giá cao của Myanmar.

Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương là cuộc thi tìm kiếm nhan sắc diễn ra thường niên và đã diễn ra được 4 năm. Năm nay, chung kết cuộc thi được tổ chức cuối tháng 5 vừa rồi tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đại diện của Việt Nam, siêu mẫu Nguyễn Lê Mỹ Linh cũng tham gia cuộc thi này.

Nguyễn Hương