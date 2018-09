Hoa hậu Hong Kong đổi vận nhờ cặp đại gia

Chu Thần Lệ thay đổi phong cách sống, khiến nhiều người nghi ngờ cô đang được một đại gia nào đó nuôi.

Chu Thần Lệ và quản lý cấp cao của TVB, ông Trần Quốc Cường.

Mặc dù được TVB sủng ái và có được không ít các vai diễn giá trị, Hoa hậu Hong Kong Chu Thần Lệ vẫn chỉ lĩnh lương 15.000 HKD mỗi tháng (gần 2.000 USD) - mức lương của hầu hết các nghệ sĩ TVB hiện nay. Tuy nhiên, trái ngược với thu nhập hạn chế, lối sống của Thần Lệ rất xa hoa, từ trang phục, phụ kiện, xe hơi, nhà ở... đều rất đắt tiền. Theo một nguồn tin, Thần Lệ cặp kè với một đại gia, và cuối năm ngoái vừa được vị này mua cho căn hộ cao cấp trị giá tới 7 triệu HKD. Theo một nguồn tin, tháng 12 năm ngoái, Chu Thần Lệ ký tên sở hữu căn hộ hai phòng ngủ tại khu The Parkside ở Tseung Kwan O, và tới tháng 4 vừa rồi, cô thanh toán toàn bộ tiền còn thiếu. Ngoài ra, vị đại gia giấu mặt còn sắm xe hơi 7 chỗ, thuê cả người lái xe cho Thần Lệ.

Cuộc sống của Chu Thần Lệ khiến không ít người ganh tị. Gần đây nhất, cô vừa trở về Hong Kong sau chuyến đi châu Âu kéo dài 7 ngày cùng bạn trai giàu có. Paparazzi thuật lại, Thần Lệ ngồi ở khoang hạng nhất, cô dùng túi Hermes và vali của Rimowa rất sang trọng.

Thần Lệ khi thi Miss Hong Kong 2011.

Sự giàu có bất thường của Thần Lệ được cho là liên quan đến ông Trần Quốc Cường, quản lý cấp cao của TVB hiện tại. Hai người không ít lần bị bắt gặp thể hiện sự thân mật với nhau khi tham dự sự kiện. Theo một nguồn tin, nhờ "có quan hệ đặc biệt" với ông Trần mà Thần Lệ được giao vai trong các phim From Vegas to Macau 2 (đóng với Châu Nhuận Phát), hay đóng cùng Quách Tấn An trong một bộ phim cổ trang... Một nguồn tin hé lộ: "Ông Trần yêu mến Thần Lệ, vì thế lãnh đạo TVB cũng sủng ái cô ấy. Phim cô ấy đóng được phát giờ vàng, cô ấy cũng không bị yêu cầu làm việc từ sáng đến tối như nhiều diễn viên khác".

Nguyễn Hương