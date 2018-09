Hồ Hạnh Nhi phàn nàn vì mũi ngày càng to khi mang bầu

Hồ Hạnh Nhi viết trên trang cá nhân: "Mọi người nhìn mũi tôi này. Ai đó có thể nói hộ tôi tại sao khi chúng ta mang bầu, mũi lại to ra được không. Có người nói rằng vì tôi mang bầu con trai. Nhưng mà thực ra thì nhiều người mang thai con gái mũi còn to hơn. Tôi nói có đúng không?". Dù tự nhận xét về chiếc mũi to của mình nhưng Hồ Hạnh Nhi được fan an ủi là cô vẫn rất xinh đẹp.