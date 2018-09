Hình xăm cá tính của nghệ sĩ Hàn

Có nhiều hình xăm trên cơ thể nhưng Jang Dong Gun thừa nhận anh không muốn con trai nhìn thấy và bắt chước bố.

Nhiều thập kỷ trước, không ít người cho rằng hình xăm không phù hợp với văn hóa Phương Đông, bởi nó gây liên tưởng đến những băng đảng, ông trùm xã hội đen... Tuy nhiên, với sự tiến bộ của xã hội ngày nay, xăm hình đã trở thành một trong những cách làm đẹp phổ biến. Ngày càng nhiều các ngôi sao Hàn tự tin khoe hình xăm cá tính.

Ở một tác phẩm truyền hình gần đây, Kim Jae Joong đã để lộ hình xăm trong một phân cảnh ngâm mình trong bồn tắm. Jae Joong chia sẻ, đây là hình xăm tên các thành viên trong nhóm. Theo đó, thành viên JYJ Park Yoon Chun cũng có một hình tương tự.

Kim Jae Joong với một hình xăm trên ngực.

Cha Seung Won, ngôi sao phim truyền hình You're All Surrounded cũng rất tự hào khi nói về hình xăm của mình. Tài tử này thổ lộ, anh đã xăm hình thiên thần có tên con gái mình ở cánh tay, cùng một hình xăm mặt trời ở chân.

Nam diễn viên So Ji Sub cũng có một vài hình xăm trên cơ thể, và với anh: "Đây là một trong những điều táo bạo nhất tôi từng làm". Một hình xăm trong số đó có nghĩa là: "Tôi sẽ không thay đổi, dù cho được tái sinh”. Một hình xăm khác có khắc “51K” trong viên kim cương - đó là tên công ty giải trí nơi So Ji Sub đang hoạt động. Hình xăm nữa là ở trên bả vai như một lời nhắc nhở đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình: “Hãy tận hưởng và yêu cuộc sống”.

Cha Seung Woo (trái) và So Ji Sub (phải) đều có những hình xăm ấn tượng.

Gong Hyo Jin, bạn diễn của So Ji Sub trong bộ phim Mặt trời của chàng Jo cũng có hai hình xăm. Một hình xăm nhỏ ở tay và một ngôi sao trên mắt cá chân. Cô còn có một hình xăm lớn hơn ở sau gáy. Hay như BoA, diễn viên bộ phim 3D Make Your Move gần đây đã khoe một hình xăm chữ B ở lưng.

BoA với một hình xăm lớn trên lưng.

Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng coi hình xăm là một biểu tượng cá tính. Gần đây, khi tham dự cuộc họp báo ra mắt phim mới Crying Man, tài tử Jang Dong Gun cũng nói về hình xăm của mình. Trong phim, anh đóng vai Gon – một sát thủ chuyên nghiệp với nhiều hình xăm trổ dọc cơ thể. Mặc dù chấp nhận xăm lên cơ thể, nhưng ngôi sao Hàn cho biết anh không muốn con trai nhìn thấy chúng, vì không hề muốn cậu bé học theo mình.

Xăm nhiều hình xăm trên tay để đóng phim mới nhưng Jang Dong Gun không thích con trai nhìn thấy và bắt chước bố.

Yến Yến