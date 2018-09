Helen Thanh Đào lên tiếng về tin đồn có bầu với đàn ông có vợ

Diễn viên gốc Việt đã bỏ chồng và được cho là đang hẹn hò người mới.

Sau những ồn ào trên mặt báo suốt thời điểm cuối năm 2016, Helen Thanh Đào đã dọn khỏi nhà chồng - ông Đới Phát Khuê và tạm đến nhà bạn ở nhờ. Một số tờ báo Đài Loan đưa tin, Helen hiện có bạn trai mới - một người đàn ông biệt danh "Hoàng cơ bắp" và đã có bầu với ông này, dù ông vợ con đề huề.

Helen Thanh Đào chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân. Ảnh: Facebook

Trước tin đồn gây ồn ào, hôm đầu tuần, Helen Thanh Đào thông qua công ty quản lý đã phủ nhận. Phía này chia sẻ trên trang cá nhân của Helen: "Thứ nhất, chúng tôi thực sự cảm kích với sự ủng hộ của mọi người dành cho Thanh Đào trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Mặc dù Helen bị ông Đới khống chế nên buộc phải nói dối về đời tư, nhưng cô ấy cũng muốn cúi đầu xin lỗi mọi người vì hành xử sai trái.

Thứ hai, tôi muốn chia sẻ rằng một số phương tiện truyền thông đã đưa tin sai sự thật. Helen Thanh Đào không có bầu, cũng không hẹn hò, qua đêm với ai sau khi bỏ chồng. Đối với những đơn vị tung tin đồn nhảm, công ty sẽ nhờ cậy đến luật pháp để xử lý. Hy vọng rằng những câu chuyện thêu dệt như vậy sẽ không còn xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã ở bên giúp đỡ Thanh Đào khi cô ấy gặp khó khăn".

Helen và ông Đới đã nộp đơn ra tòa để ly dị. Ảnh: Apple.

Xung quanh tin đồn Helen Thanh Đào cặp kè đàn ông có vợ ngay sau khi đâm đơn ly dị chồng, diễn viên gốc Việt cho biết tất cả chỉ là hiểu nhầm: "Tôi và anh ấy là bạn thân, anh ấy cũng đã có người yêu, tin đồn là sai sự thật".

Ngay khi Helen Thanh Đào lên tiếng, chồng cũ của cô là Đới Phát Khuê cũng trả lời phỏng vấn báo chí để tiết lộ lý do vì sao chung sống nhiều năm mà hai người không có con cái. Ông này cho biết lý do lớn nhất khiến vợ chồng không có mụn con nào vì Helen Thanh Đào bị bệnh tim: "Thể trạng cô ấy không tốt, có vấn đề tim mạch, bác sĩ nói cô ấy sẽ chết nếu mang bầu, sinh con, đó là lý do khiến nhiều năm qua chúng tôi dần xa cách, không quan hệ tình dục".

Tờ Apple Daily cho hay, ông Đới Phát Khuê đã bán nhà ở Keelung, mở một tiệm mì ở Đài Bắc để kiếm sống. Ông này tâm sự, từ khi bỏ vợ, tâm lý ông không được tốt: "Hôm Thanh Đào bỏ đi, tôi một tuần sau đó không ngủ nổi. Khi dọn khỏi nhà cũ, quần áo của cô ấy đến hai mươi vali lớn nhỏ, nhìn chúng tôi thấy rất đau lòng. Mấy tháng nay tôi không gặp Helen, thực sự tiếc nuối những ngày đã đi qua, mong sao được nhìn thấy cô ấy".