Hé lộ hợp đồng tình - tiền gây sốc trong showbiz Hàn

Để có tiền và được nổi tiếng, nhiều nữ nghệ sĩ Kpop đồng ý hiến thân, thậm chí buộc phải phá thai.

Hợp đồng "gái bao cao cấp" này được nhà báo Kim Myo Sung tiết lộ trong talkshow Heard It Through the Grapevine phát sóng trên kênh Channel A tối 18/1. Myo Sung kể, có một danh sách dài các nữ nghệ sĩ đang tìm kiếm các nhà tài trợ - những người đàn ông giàu có và thế lực sẵn sàng trả khoản tiền lớn giúp các người đẹp này phát triển sự nghiệp. Đổi lại, họ sẽ được "báo đáp" bằng tình dục.

Nhà báo Kim Myo Sung thảo luận về sự thật gây sốc đằng sau hợp đồng của những nhà tài trợ cho các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.

Nữ nhà báo chia sẻ: "Tôi từng gặp một doanh nhân được mời chào làm nhà tài trợ. Ông ấy kể đã nhận được danh sách các sao nữ, bao gồm nhiều nhóm nhạc nữ. Tôi được ông ấy cho xem danh sách này và vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh tên của các nữ nghệ sĩ, người ta còn ghi rõ thứ bậc và mức giá".

Myo Sung cho biết, những người đẹp nổi tiếng được đặt ở top đầu trong khi những sao nữ ở thứ hạng thấp hơn là những thành viên kém tên tuổi trong các nhóm nhạc nữ.

Điều gây sốc nhất trong tiết lộ của nhà báo này là "điều khoản khi mang bầu" với các nhà tài trợ: "Khi các nữ nghệ sĩ lỡ dính bầu, họ sẽ phải đi phá thai ở nước ngoài. Chi phí phá thai cũng được ghi rõ trong hợp đồng".

Jisoo của nhóm Tahiti từng bị mời chào đổi tình lấy tiền.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện làm "gái bao" trong showbiz Hàn bị phơi bày. Gần đây, ca sĩ Jisoo của nhóm Tahiti cho biết, cô từng nhận được lời mời chào đổi tình lấy tiền thông qua tài khoản Instagram. Công ty quản lý của Jisoo đã trình báo sự việc với cảnh sát để điều tra.

H.V.