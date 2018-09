Hậu trường cảnh hỗn chiến 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'

Em trai 'chị đẹp' Ha Joon đổ máu mũi vì màn xô xát trong tập 6.

Dàn diễn viên trong cảnh quay của tập 6.

Đài JTBC hôm 17/4 hé lộ hậu trường cảnh "hỗn chiến" trong tập 6 của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, khi nhân vật Jun Hee và cậu bạn thân tìm tới nhà người yêu cũ của Jin Ah - Kyu Min, sau khi anh này cả gan gửi một lẵng hoa kèm "ảnh nóng" của hai người thời còn yêu nhau tới công ty Jin Ah làm nhằm trả đũa cô.

Đảm nhận vai anh chàng người yêu cũ sở khanh của Ji Ah, nam diễn viên Oh Ryong trở thành tâm điểm tấn công của hai bạn diễn Hae In và Ha Joon. Trước đó, dù đã bàn bạc thật kỹ để "phối hợp nhịp nhàng", họ đã không tránh khỏi sơ suất, khiến em trai của "chị đẹp" bị chảy máu mũi. Biểu lộ của Oh Ryong cho thấy anh đã rất áy náy khi khiến đồng nghiệp "đổ máu", anh liên tục vò đầu bứt tai thể hiện sự ngại ngần của mình. Dù vậy, những cảnh quay đã hoàn thành tốt đẹp, đem lại tình tiết thú vị cho khán giả.

Hậu trường cảnh đánh nhau của tập 6 "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" Hậu trường cảnh đánh nhau của tập 6 "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi"

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi do đài JTBC sản xuất đang đi đến tập thứ 7, với những diễn tiến mới mở ra, khi cặp đôi chính để lộ chuyện hẹn hò bí mật với những người thân trong gia đình. Liệu mối quan hệ của đôi tình nhân sẽ ra sao trước những phản ứng khác nhau của đồng nghiệp, bố mẹ, anh em... là điều khiến fan của bộ phim không khỏi tò mò.

Đoàn phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi vẫn đang tiếp tục với những cảnh quay của bộ phim, tác phẩm dự kiến kết thúc ở tập 16. Son Ye Jin hôm 17/4 tiết lộ rằng bạn diễn So Ji Sub trong phim điện ảnh Và em sẽ đến đã gửi tặng cô và cả đoàn phim một xe cafe.

Son Ye Jin và bạn diễn Hae Jin cảm ơn món quà của So Ji Sub.

Ảnh: News