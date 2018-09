Han Ga In mang thai sau 9 năm kết hôn

Nữ diễn viên xinh đẹp của 'Mặt trăng ôm mặt trời' tiết lộ cô đã có tin vui sau nhiều năm chờ đợi.

Cặp đôi Han Ga In và Yeon Jeong Hoon mới đây đã xác nhận tin vui bầu bí với khán giả. Theo đó, diễn viên phim Mặt trăng ôm mặt trời đã có bầu được 7 tuần và đang hồi hộp chờ đợi con đầu lòng chào đời. Bầu bí nên Han Ga In rất thận trọng trong những tháng đầu thai kỳ, vợ chồng cô cũng không muốn gây chú ý bởi cả đất nước đang hướng đến vụ chìm tàu Sewol.

Han Ga In và chồng hạnh phúc sánh vai.

Han Ga In và chồng kết hôn năm 2005, sau lần đầu gặp gỡ và trúng tiếng sét ái tình khi đóng phim Khăn tay vàng. 9 năm kể từ ngày cưới, cặp đôi mới có tin vui. Trước đó, một số tờ báo đưa tin vợ chồng cặp đôi này rạn nứt vì chuyện con cái, thậm chí có nguồn tin còn nói hai người sống ly thân. Trước những tin đồn thất thiệt, công ty quản lý của Han Ga In đã phải lên tiếng đính chính và khẳng định sẽ đưa vấn đề ra pháp luật. Năm 2010, khi tin đồn lan ra rộng rãi hơn, bố chồng Han Ga In đã phải gặp gỡ báo chí và khẳng định không có chuyện gia đình con trai tan vỡ.

Han Ga In là gương mặt được yêu thích của màn ảnh Hàn qua Khăn tay vàng, Mặt trăng ôm mặt trời... , cô còn nổi tiếng Kbiz bởi nhan sắc yêu kiều. Chồng cô, Yeon Jeong Hoon cũng là diễn viên nổi tiếng với Chuyện tình buồn, Tuyết trắng, Phía đông vườn địa đàng...

Nguyễn Hương