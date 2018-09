Hai con Lý Tiểu Long và những ám ảnh từ cái chết của cha

Lý Quốc Hào căm ghét người Trung Quốc, Lý Hương Ngưng quyết tâm tiếp nối tinh thần võ thuật của gia đình.

Lý Quốc Hào - đứa con ngỗ nghịch và "lời nguyền điện ảnh"

Lý Quốc Hào (Brandon Bruce Lee) sinh năm 1965, là con trai cả của Lý Tiểu Long. Từ nhỏ, Quốc Hào đã thể hiện năng khiếu võ thuật của mình. Khi mới 2 tuổi, anh đã được cha dạy võ và thường xuyên cùng cha tập luyện. Tuy nhiên, cậu bé lại dùng các "món võ" của mình để bắt nạt hàng xóm và các bạn cùng lớp. Nhiều lần cha mẹ cậu đã phải đích thân xin lỗi các "nạn nhân" chịu đòn của con trai.

Năm 8 tuổi, sau khi cha qua đời, anh cùng mẹ và em gái rời Hong Kong, sang định cư tại Los Angeles, Mỹ. Lý Quốc Hào rất thân với cha, vì vậy cái chết của Lý Tiểu Long khiến cậu bé lúc đó chịu cú sốc tâm lý rất lớn. Anh sống khép mình và ít giao tiếp với mọi người. Ở trường, Quốc Hào cũng trở nên ngỗ nghịch hơn và từng bị đuổi học tới 2 lần vì gây gổ đánh nhau. Mẹ anh - bà Linda đã phải đưa anh tới Canada tham gia một chương trình đặc biệt để lấy bằng cấp 3.

Không chỉ vậy, trong suốt những năm tháng trưởng thành, Lý Quốc Hào luôn cảm thấy căm ghét người Trung Quốc vì nghĩ rằng họ đã giết chết cha mình. Anh nói: "Tôi hận Hong Kong. Đó là một mảnh đất hôi thối. Người châu Á đã dẫn cha tôi đến cái chết, ông chết tại châu Á". Quốc Hào cũng luôn khẳng định rằng tên mình là Brandon Bruce Lee, quốc tịch Mỹ và yêu cầu mọi người cũng gọi anh như vậy.

Lý Tiểu Long cùng Lý Quốc Hào tập võ. Ảnh: Baidu

Là con của một huyền thoại võ thuật, Lý Quốc Hào muốn tiếp bước cha trên con đường làm một ngôi sao điện ảnh. Dù mẹ anh ra sức phản đối vì ám ảnh từ cái chết của chồng, nhưng Quốc Hào vẫn quyết tâm lên đường tới Boston để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật năm 18 tuổi. Nam diễn viên chia sẻ: “Cha dạy võ cho tôi từ năm tôi 2 tuổi. Với tôi, cha là một đại anh hùng. Trong ký ức của mình, tôi luôn muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh. Tôi đã theo đuổi ý định này từ khi còn nhỏ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi theo con đường nào khác”.

11 năm sau khi cha qua đời, Lý Quốc Hào chính thức bước chân vào làng giải trí với bộ phim đầu tay Kungfu: The movie và đã gây được tiếng vang lớn. Cùng năm đó, anh tham gia phim Long tại giang hồ với Trần Huệ Mẫn. Vai diễn Mã Quốc Hào trong phim đã mang về cho anh đề cử giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc trong lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 6.

Lý Quốc Hào trong bộ phim Long tại giang hồ Những pha võ thuật đẹp mắt của Lý Quốc Hào trong Long tại giang hồ .

Nhờ vào danh tiếng của cha, võ công cao cường và ngoại hình bắt mắt, Lý Quốc Hào đã nhận được rất nhiều lời mời diễn xuất như: Sự kiện giết người ở tiểu Đông Kinh, Long bá thiên hạ... Năm 1993, anh tham gia đóng phim Con quạ - bộ phim có mức đầu tư lên tới 1,4 triệu USD và được mong chờ sẽ là bước ngoặt mang tên tuổi Lý Quốc Hào lên một tầm cao mới. Tuy vậy, đây lại là bộ phim cuối cùng trong cuộc đời nam diễn viên. Ngày 31/3/1993, Lý Quốc Hào tham gia đóng một phân cảnh bị bắn cùng diễn viên Michael Massee. Khi Michael nổ súng, không ngờ viên đạn được phóng ra là đạn thật. Quốc Hào ngã gục xuống sàn ngay tức khắc. Các thành viên trong đoàn phim đều đứng chết lặng trong vài giây, sau đó mọi người vội vàng tới đỡ anh dậy, sơ cứu và nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện. Dù đã hết sức cố gắng nhưng sau 4 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đều lắc đầu tiếc nuối. Nền điện ảnh thế giới lại chứng kiến thêm sự ra đi của một tài năng trẻ.

Sau khi Lý Quốc Hào mất, mẹ anh và vị hôn thê Eliza đã đồng ý hoàn thành nốt một số cảnh quay của nam diễn viên bằng diễn viên đóng thế và các kỹ xảo. Bộ phim được công chiếu vào tháng 5/1994, là món quà tri ân Lý Quốc Hào cũng như dành tặng Eliza. Con quạ đã trở thành một bom tấn và lập nên kỷ lục phòng vé lúc bấy giờ khi thu về tới 50 triệu đô tại Mỹ. Vai diễn Eric Draven cũng mang về cho Quốc Hào đề cử giải điện ảnh MTV và giải Fangoria Chainsaw hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Tạo hình của Lý Quốc Hào trong Con quạ - bộ phim cuối cùng trong cuộc đời anh. Ảnh: QQ

Cái chết của Quốc Hào khiến khán giả liên tưởng tới sự ra đi của cha anh - huyền thoại Lý Tiểu Long. Cả hai đều là những minh tinh võ thuật tài năng và mất từ khi tuổi đời còn rất trẻ (Lý Tiểu Long 32 tuổi, Lý Quốc Hào 28 tuổi). Bộ phim cuối cùng hai cha con tham gia cũng đều mang tên liên quan tới cái chết: Trò chơi tử thần và Con quạ và là bộ phim thứ 5 trong sự nghiệp của hai người. Một số ý kiến cho rằng, cái chết của Lý Tiểu Long và Lý Quốc Hào chính là “nghiệp chướng” và "lời nguyền điện ảnh" của nhà họ Lý. Lý Quốc Hào được mai táng tại nghĩa trang Lake View, Washington, Mỹ. Anh yên nghỉ ngay cạnh mộ của cha mình.

Mộ của hai cha con họ Lý được đặt cạnh nhau trong nghĩa trang Lake view. Ảnh: Baidu

Lý Hương Ngưng - quyết tâm làm nữ anh hùng sau cái chết của cha và anh

Lý Hương Ngưng sinh ngày 19/4/1969. So với anh trai, cô không có nhiều thời gian ở bên cha. Khi Lý Tiểu Long qua đời, Hương Ngưng mới 4 tuổi, vì vậy những ấn tượng của cô về cha đều qua những bộ phim và lời kể từ mẹ và anh trai. Sau khi Lý Tiểu Long mất, bà Linda tái hôn 2 lần. Việc không có một mái ấm trọn vẹn từ khi còn nhỏ đã khiến Hương Ngưng trở nên mạnh mẽ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Hình ảnh hiếm hoi của Lý Hương Ngưng bên người cha huyền thoại. Ảnh: Baidu

Năm 1987, Lý Hương Ngưng thi đỗ vào chuyên ngành Âm nhạc của trường Đại học Tulane, New Orleans, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, cô đảm nhận vai trò MC một chương trình truyền hình âm nhạc ở Los Angeles, tham gia nhóm nhạc Medicine, bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Những tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục trôi qua trong yên bình, nhưng cuối tháng 3/1993, anh trai Lý Quốc Hào của cô đã qua đời vì một tai nạn oan nghiệt trên phim trường. Quá đau khổ vì cái chết của anh, Hương Ngưng không tin vào kết quả khám nghiệm tử thi. Cô đi tìm bằng chứng chứng minh việc anh trai bị ám sát suốt nhiều tháng trời. Chỉ đến khi bà Linda khuyên cô nên bỏ lại tất cả phía sau và sống tiếp, Hương Ngưng mới quyết định dừng lại. Những ngày sau đó, cô tự nhốt mình trong phòng và xem lại tất cả những bộ phim võ thuật của cha và anh. Một ngày, cô nói với mẹ mình sẽ quyết tâm tập võ và trở thành một ngôi sao điện ảnh. Bà Linda một lần nữa phản đối điều này vì chính những thước phim hành động đã cướp đi sinh mệnh của hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời bà. Tuy vậy, Hương Ngưng vẫn kiên quyết với sự lựa chọn của mình vì với cô, đó là cách để “giữ tinh thần võ thuật của cha và anh”. Cô bắt đầu học võ khi đã 24 tuổi nhờ vào sự giúp đỡ từ những người bạn sinh thời của cha mình.

Lý Hương Ngưng chăm chỉ luyện tập, tiếp nối truyền thống võ thuật của gia đình. Ảnh: Baidu

Năm 1994, sau khi tham gia vai diễn đầu tiên trong bộ phim Cage II, Lý Hương Ngưng hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận. Có người nhận xét cô yếu đuối, ra đòn như múa, không xứng đáng là con Lý Tiểu Long, cũng có người cho rằng cô ôm mộng nổi tiếng sau cái chết của anh. Giai đoạn này, nữ diễn viên đã tổn thương rất nhiều. May mắn là bên cạnh cô luôn cho người bạn trai Anthony Ian Keasler - sau này là chồng cô - động viên và ủng hộ.

Năm 1997, Hương Ngưng giành được vai nữ chính trong bộ phim High Voltage của đạo diễn Isaac Florentine. Sau đó, năm 1998, cô trở về Hong Kong tham gia phim Enter the Eagles cùng Viên Vịnh Nghi, Trần Tiểu Xuân... Diễn xuất và võ thuật của cô trong phim nhận được nhiều sự khen ngợi. Các nhà sản xuất nhận xét rằng cách đánh và phong thái của Hương Ngưng đem lại cảm giác như cha cô đang "tái xuất màn ảnh". Khán giả kỳ vọng cô sẽ trở thành một ngôi sao võ thuật sáng giá.

Những hình ảnh của Lý Hương Ngưng trong Enter the Eagles Hình ảnh của Lý Hương Ngưng trong Enter the Eagles được đánh giá cao.

Tuy nhiên sau khi tham gia bộ phim She, me and her, Lý Hương Ngưng chia tay màn ảnh và trở về với vai trò của một người mẹ, người vợ. Cô chia sẻ màn ảnh không có chỗ cho những nữ anh hùng, vì vậy dù cố gắng mấy cũng không thể trở thành một ngôi sao hành động như cha và anh. Suốt từ đó đến nay, Hương Ngưng cùng mẹ quản lý Quỹ giáo dục Lý Tiểu Long và tập trung phát triển môn phái Tiệt quyền đạo của cha. Cô cho rằng đó cũng chính là con đường để tiếp nối tinh thần thượng võ của người cha và người anh quá cố.

