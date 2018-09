Hai ca sĩ Hàn qua đời vì tai nạn xe hơi thảm khốc

Eun Bi và Ri Se, hai thành viên của nhóm nhạc Ladies' Code ra đi khi đều ở tuổi đôi mươi, để lại sự tiếc thương cho khán giả.

Tai nạn thảm khốc xảy ra sáng sớm ngày 3/9, khi chiếc xe chở các thành viên của nhóm nhạc Ladies's Code do có vấn đề về bánh xe nên mất lái và đâm vào thanh lan can. Trong khi một số thành viên của đoàn chỉ bị thương nhẹ, Eun Bi và Kwon Ri Se bay ra khỏi xe do không cài dây an toàn. Eun B chết ngay trên đường đi cấp cứu còn Ri Se trong tình trạng nguy kịch. 4 ngày sau, công ty quản lý của Ladies’ Code cũng đau buồn thông báo, Ri Se đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Seoul.

Thành viên Eun Bi qua đời vì tai nạn giao thông hôm 3/7.

Cái chết của hai cô gái khiến khán giả không khỏi tiếc thương, bởi họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ: Eun Bi mới 22, Ri Se tròn 23 tuổi. Nhóm nhạc Ladies's Code khởi nghiệp năm 2013 và đã có một lượng fan khá đông đảo.

Hiện tại, tài xế xe đang được điều trị tại bệnh viện, người này sẽ được thẩm vấn nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác của tai nạn. Theo một nguồn tin, camera bên trong xe đã được chuyển tới Ban pháp lý quốc gia (National Forensic Service), và sẽ phải mất khoảng 1 tháng để có kết luận cuối cùng về vụ tai nạn.

Di ảnh của Ri Se với nụ cười rạng ngời khiến không ít người ngậm ngùi.

Nhóm nhạc Ladie's Code.

Nguyễn Hương