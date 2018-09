'Hậu duệ' sáng giá của mỹ nam màn ảnh Hàn

So Ji Sub gây thương nhớ đặc biệt bởi nụ cười tỏa nắng, diễn xuất có chiều sâu. Không chỉ có vậy, hình thể rất nam tính của anh còn hút hồn không ít cô gái. "Bản sao" của So Ji Sub, Yoo Seung Ho cũng có những đặc điểm này, và vì vậy, trong tương lai không xa, anh có thể sẽ soán ngôi tiền bối.