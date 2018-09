Ha Si Eun lên xe hoa sau gần hai năm nhận hoa cưới từ Kim Tae Hee

Lễ cưới của nữ diễn viên 'Lại là Oh Hae Young' và bạn trai vừa diễn ra bí mật ngày 2/9.

Sáng 3/9, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Lại là Oh Hae Young vừa bí mật tổ chức lễ thành hôn. Đám cưới của cô chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Hôn phu của nữ diễn viên không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Công ty quản lý của Ha Si Eun sau đó lên tiếng: "Đây là chuyện cá nhân nên cô ấy đã lặng lẽ chuẩn bị cho ngày trọng đại. Cô ấy rất biết ơn về sự quan tâm mà công chúng đã dành cho mình. Cô ấy sẽ sớm tiếp tục những hoạt động của mình trong thời gian tới".

Diễn viên Ha Si Eun bắt đầu tham gia làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2004.

Ha Si Eun công khai chuyện tình cảm với bạn trai sau khi bắt được hoa cưới trong ngày vui của cặp diễn viên Kim Tae Hee và Bi Rạin diễn ra tháng 1 năm ngoái. Gần 2 năm kể từ ngày bắt được hoa cưới từ mỹ nhân không tuổi xứ Hàn, nữ diễn viên cũng lên xe hoa. Ha Si Eun và Kim Tae Hee được cho là trở thành bạn bè sau khi cùng tham gia vào bộ phim truyền hình Jang Ok Jung, Living By Love vào năm 2013.

Đám cưới của Kim Tae Hee và Bi Rain diễn ra tháng 1/2017.

Nữ diễn viên Ha SiSi Eun chính thức debut từ năm 2004 trong chương trình Exciting Change của đài MBC. Sau đó, cô xuất hiện trong nhiều phim truyền hình bao gồm 7th Grade Civil Servant, Another Oh Hae Young, Goodbye to Goodbye...