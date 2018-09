Goo Hye Sun và mỹ nam 'Tuổi thanh xuân' đẹp đôi trong phim mới

Tạo hình xinh đẹp của Goo Hye Sun trong bộ phim mới "You Are Too Much" do đài MBC sản xuất giúp cô nhận được nhiều quan tâm của khán giả khi những tập đầu tiên vừa ra mắt. Trong tác phẩm này, "nàng Cỏ" vào vai Jang Hae Dang - một ca sĩ chuyên hát nhép, cô có tình yêu ngọt ngào với một chàng trai mù (diễn viên Kang Tae Oh đóng).