Goo Hara tổn thương tử cung vì bị bạn trai hành hung

Ca sĩ nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Kara và bạn trai xô xát, cả hai thương tích đầy mình.

Hôm 16/9, diễn viên Goo Hara chia sẻ với tờ Dispatch rất nhiều ảnh cho thấy tay chân cô bầm máu, kèm theo lời khẳng định cô bị bạn trai đánh. Nữ ca sĩ cho biết đã có được kết quả chẩn đoán từ các bác sĩ chuyên khoa, cho thấy tử cung, âm đạo cô xuất huyết. Ngoài ra, giấy khám của bác sĩ cũng xác nhận cô bị nhiều vết thương cơ thể do bị bạo hành.

Goo Hara công khai những bức hình cô bị bầm tím cơ thể.

Theo Goo Hara kể với tờ Dispatch, nguyên nhân mâu thuẫn vì bạn trai cô ghen tuông sau khi phát hiện cô đi ăn với một người đàn ông khác. Nữ ca sĩ còn nói rằng bạn trai thường xuyên có phản ứng đáng sợ khi cô tiếp cận bất cứ người đàn ông nào, thậm chí còn nói những lời rất khó nghe. Khi cô giải thích về lý do đi ăn với người khác, anh đã chửi rủa, đuổi cô ra khỏi tiệm tóc của mình.

Bạn chung phòng của Goo Hara cũng tiết lộ với tờ Dispatch, ngày 13/9, sau khi uống say, người yêu Goo Hara tới nhà của họ để quậy phá. Nhân chứng đã tiết lộ, bạn trai đã tức giận gào lên với Goo Hara rằng: "Sao còn ngủ được lúc này?", sau đó đá người yêu. Cặp đôi lập tức cùng rời khỏi phòng ra ngoài và cãi nhau kịch liệt. Trong khi đó, Goo Hara thừa nhận hai phía đã có xô xát: "Tôi hỏi anh ta là ai mà dám đánh tôi, còn anh ta túm tóc, đẩy tôi, sau đó chúng tôi ném đồ đạc qua lại".

Bạn trai Goo Hara.

Goo Hara cho biết, bạn trai cô sau đó rời đi với những lời đe dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp của cô. Rời khỏi cuộc cãi vã, anh này tới thẳng sở cảnh sát tố cáo nữ ca sĩ hành hung mình. Trong khi đó, bạn cùng phòng của Goo Hara giải thích rằng người đàn ông mà nữ ca sĩ nhóm Kara gặp chỉ là một đồng nghiệp trong giới giải trí, họ gặp nhau để bàn bạc về buổi chụp hình sắp tới. Trong khi đó, bạn trai của Goo Hara gặp gỡ truyền thông và khẳng định anh trước nay chưa từng đánh phụ nữ. Anh cũng đăng ảnh bị cào rách mặt mũi và nói rằng mình ra nông nỗi này vì bị người yêu hành hung.

Theo Soompi, hiện Goo Hara đang được điều trị tại bệnh viện. Cả hai phía cũng chưa tới sở cảnh sát triệu tập như yêu cầu.

Goo Hara là ca sĩ, diễn viên, cựu thành viên nhóm nhạc Kara. Ngoài ra, cô còn là dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You...

Diễn viên, ca sĩ Goo Hara.

Ảnh: Dispatch