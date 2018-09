Gong Hyo Jin tái xuất sau vụ gãy tay

Gong Hyo Jin dự buổi họp báo ra mắt phim 'It's Okay, That's Love" diễn ra chiều nay 15/7. Vài tuần trước, sau một tai nạn giao thông, Gong Hyo Jin bị gẫy tay và buộc phải dừng mọi hoạt động để dưỡng thương. Đây là lần đầu tiên cô tái xuất kể từ sau vụ việc.