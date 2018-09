Go So Young: 'Vợ chồng tôi không muốn khoe con'

Vợ của Jang Dong Gun giải thích lý do cô chưa từng đưa bé lộ diện trước ống kính báo chí.

Go So Young tham gia chương trình

Sau sinh được nửa năm, Go So Young nhanh chóng trở lại làng giải trí. Nữ diễn viên Gió thổi khúc tình yêu đẻ công chúa thứ hai hồi tháng 2 vừa rồi, và hiện tại, em bé đã được gần 6 tháng. Trước đó, quý tử của cặp vợ chồng chào đời năm 2010 và giờ đã 4 tuổi. Hai con của cặp đôi chưa từng lộ diện trước ống kính, chỉ một vài hình ảnh hiếm hoi của bé lớn lọt vào tầm ngắm paparazzi cách đây ít lâu.

Mới đây, khi tham gia chương trình Good Morning của đài SBS, Go So Young đã chia sẻ lý do cô "giấu" con kỹ đến vậy. Nữ diễn viên nổi tiếng khẳng định, cô không bao giờ muốn hình ảnh hay quá nhiều thông tin đời tư của gia đình xuất hiện trên các mặt báo: "Tôi thực sự không muốn công chúng biết quá nhiều về các con mình. Tôi cũng không muốn con là tâm điểm chú ý chỉ vì cha mẹ chúng là diễn viên và được biết đến".

Con trai Jang Dong Gun trong một lần lộ diện hiếm hoi.

Vợ của Jang Dong Gun tâm sự, những câu hỏi liên quan đến chuyện con cái thường khiến cô cảm thấy e ngại: "Trên thực tế, tôi không muốn nói về con mình với mọi người, nó đơn thuần chỉ là một em bé 5 tuổi, nhưng là con của một người nổi tiếng".

Nguyễn Hương