Go Joo Won bị tố liên quan đến ẩu đả

Theo lời khai của nạn nhân, họ bị nhóm bạn đi cùng nam diễn viên hành hung khi đang ngồi uống rượu trong quán bar.

Ngày 20/10, trang NNews đưa tin nhóm bạn của nam diễn viên Go Joo Won tham gia hành hung một số người có mặt tại câu lạc bộ đêm. Theo lời kể của nạn nhân, họ đang uống rượu thì một người trong nhóm Go Joo Won đến gây chuyện. Cuộc ẩu đả diễn ra trong khoảng 10 phút. Một nạn nhân bị gãy răng và người khác bị đạp lên người. Nhóm của Joo Won nhanh chóng rời đi trước khi cảnh sát xuất hiện.

Diễn viên Go Joo Won bị tố tham gia ẩu đả ở hộp đêm. Ảnh: SP.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, công ty đại diện của nam diễn viên You're the Best, Lee Soon Shin tường thuật lại nội dung vụ ẩu đả với công chúng. Họ cho biết cuối tuần qua, nam diễn viên đến câu lạc bộ cùng bốn người bạn thân. Một kẻ từ bàn khác đến và sàm sỡ cô gái đi cùng Joo Won. Vì là người nổi tiếng, nên bạn của anh đã yêu cầu nam diễn viên rời khỏi quán bar. Sau đó, bạn anh mới đến nói chuyện phải trái với kẻ gây rối bàn bên cạnh. Những kẻ đó tấn công bạn Joo Won đến nỗi phải vào viện.

Cô gái bị quấy rối và người bạn nằm trong viện của Joo Won cũng đang làm đơn kiện những kẻ phá bĩnh kia. Tài tử của You're the Best, Lee Soon Shin khẳng định sẽ kiện những người kia về tội phỉ báng và hành hung.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra, lấy lời khai nhân chứng có mặt tại quán và camera của hộp đêm để đưa vụ việc ra ánh sáng.

Nam diễn viên Go Joo Won năm nay 32 tuổi. Anh khởi nghiệp với vai diễn trong bộ phim về đề tài boxing, Punch năm 2003. Bộ phim gần nhất anh tham gia là You're the Best, Lee Soon Shin, vai Park Chan Woo. Phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng khác như Son Tae Young, IU, Yoo In Na...

You're the Best, Lee Soon Shin - bộ phim mới Joo Won tham gia. Ảnh: SP.

Gấu Con