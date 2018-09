Gia thế hoành tráng ít người biết của An Dĩ Hiên

Mỹ nhân Đài Loan sinh trưởng trong gia đình giàu có, lại lấy chồng đại gia.

Thông tin An Dĩ Hiên kết hôn với CEO của một công ty bất động sản lớn khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao suốt những ngày qua, không ít người xuýt xoa về câu chuyện tình "mỹ nhân lấy đại gia". Tuy nhiên, ít ai biết rằng "Bạch Cốt Tinh" An Dĩ Hiên cũng sinh trưởng trong một gia đình quyền quý, địa vị.

An Dĩ Hiên, mỹ nhân làng giải trí Đài Loan.

Tờ Ifeng đưa tin, bố đẻ của An Dĩ Hiên là "quan nhị đại" - ông là con trai của một nhân vật làm quan chức cấp cao ở Đài Loan. Ông bà nội An Dĩ Hiên nổi tiếng giàu có, là đại địa chủ với công ty riêng hoạt động có bề dày và thành công trên thương trường. Chính vì vậy, nhà họ An sở hữu nhiều bất động sản cao cấp cho thuê.

Khi mới gia nhập làng giải trí, An Dĩ Hiên từng dính tin đồn là con gái của thành phần "xã hội đen", nhưng sau đó, bạn của cha cô vô tình tiết lộ trên một chương trình truyền hình rằng cha đẻ An Dĩ Hiên là nhân vật có chức vụ, gia đình hiển hách, giàu có. Sau khi phát triển sự nghiệp thành công tại Đài Trung, ông An còn tiếp tục mở rộng thị trường tại Đài Bắc, tên tuổi được biết đến và có uy tín lớn.

Người đẹp Đài Loan sẽ lên xe hoa vào tháng 6 này.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980 và nổi tiếng sau một số phim thần tượng Đài Loan. Tên tuổi cô ghi dấu qua một số tác phẩm như Những ngã rẽ cuộc đời, Tân Ỷ thiên đồ long ký, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Đại Hán thiên tử 3, Đại chiến cổ kim, Hậu cung... Người đẹp sẽ lên xe hoa vào tháng 2 tới với thương gia Trần Vinh Luyện sau 2 năm hẹn hò.