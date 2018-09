'Gái hư' Trương Hinh Dư bất ngờ lên xe hoa với quân nhân 'soái ca'

Đề cập đến lý do chia tay đời độc thân một cách chóng vánh, mỹ nhân "Võ Tắc Thiên" giải thích ngắn gọn: "Tôi là một người bướng bỉnh, từng mắc sai lầm trên con đường mình đi và nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều thứ để học hỏi. Tôi cũng từng nghĩ rằng nếu như mình kết hôn, lý do nhất định không phải vì đến tuổi lập gia đình, càng không phải vì chuyện môn đăng hộ đối. Thế thì chỉ có một lý do duy nhất: kết hôn với anh, kết hôn với tình yêu".