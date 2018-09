Cựu ca sĩ nhóm F(x) có những cử chỉ khó hiểu, thể hiện rõ tâm trạng bất ổn.

Hôm 22/6, nữ ca sĩ Sulli trò chuyện livestream với fan trên Instagram. Tuy nhiên, trong suốt 6 phút đầu, gần như cô chỉ im lặng nhìn vào camera và... mút ngón tay. Thi thoảng cô nói: "Tạm biệt", "Bạn đang làm gì thế"... Sau đó, đến những phút cuối, cô bắt đầu rơm rớm nước mắt. Fan thi nhau vào hỏi cô việc gì đang xảy ra.

Trước khi livestream, Sulli cũng đăng tải một vài dòng trên trang cá nhân khiến nhiều người thấy khó hiểu. Cô viết: "Anh nhận lại những gì anh trao đi. Gửi đến người tôi đã yêu và bị tôi làm tổn thương. Đến người đã trao cho tôi tình yêu và làm tôi đớn đau. Ước mong một cuộc sống chỉ có tình yêu".

Sulli để mặt mộc, lộ rõ tâm trạng không vui.



'Gái hư' Sulli mút ngón tay, khóc lóc khi livestream với fan Sulli livestream hôm 22/6

Sulli là ca sĩ trực thuộc SM Entertainment, từng có một thời gian là thành viên nhóm nhạc F(x). Ngoài ca hát, cô còn đóng phim và được biết đến qua một số tác phẩm như Bài ca Seo-dong, Fashion King, To The Beautiful You... Năm 2017, Sulli liên tục gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh khiêu gợi, hở hang. Cô từng hẹn hò rapper Choiza, tuy nhiên cặp đôi chia tay nhau năm 2017. Nữ ca sĩ sau đó kết đôi với một chàng trai khác tên Kim Min Jun khoảng 2 tháng, rồi cuối cùng cũng "đường ai nấy đi".

Ảnh: Instagram