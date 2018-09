Fan quẳng gối in hình Song Hye Kyo đi vì 'thất tình'

Nam ca sĩ nhóm FT Island tiết lộ rằng khi biết tin 'người trong mộng' sắp lên xe hoa, anh đã rất thất vọng.

Thành viên Lee Hong Ki của nhóm FT Island mới đây tham gia show Please Take Care of My Refrigerator của đài JTBC và tiết lộ, anh đã quẳng chiếc gối có in hình Song Hye Kyo đi sau khi biết tin cô sắp lấy chồng. Ca sĩ này cho biết, từ trước tới giờ anh hâm mộ Song Hye Kyo và coi cô là mẫu phụ nữ lý tưởng. Khi tham gia các show truyền hình, Lee Hong Ki đã nhiều lần nói về tình cảm của mình: "Tôi thích những cô gái nhỏ nhắn nhưng sexy, cute. Tôi nghĩ Song Hye Kyo là cô gái như vậy, rất đáng yêu". Chính vì "thương thầm" Song Hye Kyo nên khi biết tin cô sắp lấy chồng, Lee Hong Ki quyết định không giữ chiếc gối nữa: "Tôi nghĩ là mình có thể chia sẻ cảm xúc với các fan bị "thất tình" với Song Hye Kyo như tôi".

Lee Hong Ki và chiếc gối đặc biệt của mình.

Không chỉ fan của Song Hye Kyo "đau lòng" khi thần tượng lên xe hoa, một khán giả cũng từng cuồng Song Joong Ki đến mức khi biết anh sắp chia tay đời độc thân, người này đã đem standee của anh vất ra bãi rác.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ làm đám cưới vào 31/10 tới tại khách sạn 5 sao Shilla, Hàn Quốc. Hiện tại, cặp đôi vẫn đang bận bịu với công việc riêng, đồng thời rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ.