Em trai Phạm Băng Băng khóc nghẹn vì scandal của chị gái

Phạm Thừa Thừa tiết lộ không thể sang Thái dự fan meeting, đồng thời bày tỏ sự thiếu lạc quan vào sự nghiệp trong tương lai.

Hôm 9/9, Phạm Thừa Thừa - em trai Phạm Băng Băng - có buổi giao lưu khán giả (fan meeting) tại Nam Kinh, Trung Quốc. Đây là hoạt động thường niên của Thừa Thừa, kể từ khi anh chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 2017.

Trong chuỗi hoạt động của buổi gặp gỡ fan, Thừa Thừa nhiều lần không giấu được cảm xúc. Anh hai lần khóc nghẹn ngào trên sân khấu, khiến trợ lý phải chạy tới đưa khăn lau nước mắt. Chàng trai 18 tuổi buồn bã nói rằng anh sẽ "không tham gia fan meeting tại Bangkok, Thái Lan". Dù Thừa Thừa không giải thích rõ lý do, hầu hết đều hiểu rằng anh hiện không thể xuất cảnh, do yêu cầu của pháp luật sau khi Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế. Một số nguồn tin khác cho hay, do tác động của scandal mà chị gái là nhân vật chính, Thừa Thừa hiện bị gạch tên khỏi toàn bộ những chương trình quảng cáo cũng như show truyền hình trong nước.

Thừa Thừa khóc rất nhiều trong buổi gặp fan hôm cuối tuần.

Trên sân khấu fan meeting, Thừa Thừa nói: "Hôm nay, tôi muốn nói một số điều về quãng thời gian sắp tới. 10 năm nữa, tôi sẽ 28 tuổi. Không biết lúc đó tôi còn có thể đứng trên sân khấu hay không, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để theo đuổi con đường âm nhạc, tiếp tục công việc. Tôi không muốn rời xa đam mê". Nước mắt chảy dài, Thừa Thừa bày tỏ: "Tôi không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại, nhưng nhất định có cơ hội đó. Thời gian gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra, có lẽ vì thế mà tôi nhạy cảm hơn. Thành thực mà nói, ngày hôm nay tôi không hề muốn khóc, nhưng có những lời thật sự không biết san sẻ cùng ai. Lần gặp tới, nhất định tôi sẽ trưởng thành hơn, có thể bảo vệ các bạn, cũng như có sức mạnh để bảo vệ gia đình mình". Những chia sẻ của Thừa Thừa được cho là nhắm tới rắc rối của gia đình anh trong thời gian vừa qua: chị gái bị bắt giam, bản thân anh và mẹ bị cấm xuất cảnh.

Phạm Băng Băng đã "biến mất" khỏi làng giải trí suốt 3 tháng vừa rồi, khiến những tin đồn thất thiệt về cô lan tràn trong showbiz. Một số nguồn tin từ Hong Kong, Đài Loan cho hay cô bị bắt giữ để điều tra về việc ký các hợp đồng "âm dương" nhằm mục đích trốn thuế. Đến nay, chưa có một thông tin chính thức nào về ngôi sao họ Phạm được đưa ra. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với tờ HK01 tiết lộ: "Sẽ khó để Băng Băng quay về với làng giải trí, nhiều khả năng cô ấy sẽ phải đối mặt với sự xử lý của pháp luật sau vụ việc vừa qua".

Phạm Băng Băng im hơi lặng tiếng suốt những ngày qua.

Phạm Thừa Thừa là em trai duy nhất của Phạm Băng Băng. Anh kém chị gái 19 tuổi nên từng bị đồn là "con trai bí mật" của mỹ nhân họ Phạm với diễn viên gạo cội Hồng Kim Bảo. Chính thức khởi nghiệp năm 2017 trong chương trình "Produce 101" phiên bản Trung Quốc, Thừa Thừa được yêu thích vì ngoại hình sáng láng, dù kỹ năng nghệ thuật còn non trẻ. Hiện tại, Thừa Thừa nỗ lực phát triển sự nghiệp với vai trò ca sĩ. Anh thừa nhận sự nổi tiếng của chị gái là một áp lực quá lớn, khiến anh càng phải dốc sức vượt qua cái bóng của chị.

Ảnh: News