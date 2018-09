Dương Di - La Trọng Khiêm: Cặp đôi scandal

Cặp đôi TVB đã vượt qua nhiều sóng gió, thị phi để đi đến quyết định kết hôn sau 6 năm hẹn hò.

Năm 2001, Dương Di và La Trọng Khiêm quen biết nhau sau khi hợp tác chung trong bộ phim The Hippocratic Crush. 10 năm sau, họ bắt đầu mối tình chị em và hẹn hò trong sự phản đối dữ dội của dư luận. Lý do là bởi trước đây La Trọng Khiêm mang tiếng xấu khi vướng phải scandal hành hung bạn gái, thay người yêu như thay áo. Người hâm mộ còn cho rằng anh không xứng với hoa đán TVB vì anh chỉ là một diễn viên hạng 2. Sau khi thừa nhận từ hẹn hò vào năm 2011, Dương Di - La Trọng Khiêm luôn khốn khổ vì tin đồn của báo chí.

Scandal "làm chuyện ấy trên xe ô tô"

Dương Di, La Trọng Khiêm từng bị hiểu nhầm đang làm tình trên xe khi phóng viên chụp được cảnh nữ diễn viên úp đầu lên đùi bạn trai trẻ. Góc chụp của paparazzi khiến cho hành động của Dương Di trở nên nhạy cảm, khiến họ bị cho là đang "quan hệ". Ngay sau đó, cặp đôi phải tổ chức họp báo đính chính sự việc. Hoa đán TVB giải thích rằng tối hôm đó, cô đi gặp gỡ bạn bè và đã uống say. Kết thúc bữa tiệc, Dương Di bắt taxi tới nhà một người bạn. Lúc về nhà, cô nhờ La Trọng Khiêm tới đón. Do say rượu nên cô nhiều lần mất kiểm soát và quay về hướng đùi của nam diễn viên định nôn. Cũng trong buổi họp báo hôm 18/9/2011, hai người chính thức thừa nhận đang hẹn hò: "Chúng tôi đang duy trì mối quan hệ này với thái độ nghiêm túc. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và chúc phúc".

Cặp đôi bị đồn "quan hệ" trên xe.

Mẹ Dương Di từng phản đối chuyện cặp đôi sống thử

Năm 2014, Dương Di và La Trọng Khiêm quyết định sống chung sau 3 năm yêu đương. Người đẹp Cung tâm kế đã bỏ ra 7 triệu HKD để tậu nhà riêng sống chung với bạn trai. Trước đó, hai người từng ở trong căn hộ cũ của Dương Di, nhưng mẹ cô cũng sống chung tại đây, cuộc sống ba người vì thế không thoải mái chút nào. Bà Dương tỏ vẻ không hài lòng và phản đối việc sống thử của cặp đôi, từng dọn ra nhà chị gái của Dương Di ở để con gái đỡ khó xử.

Hai người dọn về chung sống sau 3 năm yêu nhau và bị mẹ Dương Di phản đối.

Scandal rạn nứt vì người thứ ba

Giữa năm 2015, chuyện tình cảm của họ bị đồn gặp trục trặc khi có thông tin "tình trẻ" của Dương Di cặp kè với Á hậu Hong Kong Thái Tư Bối. Theo trang Cri, La Trọng Khiêm nảy sinh tình cảm khi hợp tác cùng Thái Tư Bối trong bộ phim Xung tuyến. Sau khi phim kết thúc, Thái Tư Bối vẫn thường xuyên nhắn tin vào giữa đêm cho tài tử họ La và bị Dương Di bắt gặp. Hoa đán TVB đề nghị bạn trai rời khỏi nhà và tạm dừng mối quan hệ. Tuy nhiên sau đó cả Dương Di và La Trọng Khiêm đều lên tiếng bác bỏ tin đồn này. Dương Di đùa rằng cô thật may mắn khi được các báo chăm sóc quá kỹ lưỡng: "Tại sao báo chí Hong Kong giờ lại cứ thích bịa đặt thông tin làm ảnh hưởng tới tinh thần nghệ sĩ?". Sau khi bạn gái lên tiếng, La Trọng Khiêm cũng chia sẻ: "Thời gian gần đây, nhiều tạp chí viết những câu chuyện không hay về tôi. Ngoài việc cảm ơn họ, tôi không biết làm gì hơn nữa. Tin đồn rồi sẽ sớm phai nhạt theo thời gian thôi".

Thái Tư Bối (trái) từng bị cho là người thứ ba xen vào làm chuyện tình cảm của Dương Di - La Trọng Khiêm rạn nứt

Tin đồn có bầu trước khi kết hôn

Dư luận bất ngờ khi cặp đôi bí mật làm đám cưới tại Anh hôm 22/3 vừa rồi. Thông tin hai người tổ chức hôn lễ vừa được tiết lộ, Dương Di đã bị đồn vội vàng kết hôn vì mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, khi trả lời báo chí tại sân bay ngày 27/3, Ảnh hậu TVB đã phủ nhận: "Các bạn thấy đấy, vóc dáng của tôi vẫn như cũ. Vòng eo của tôi chỉ có 56 thôi mà".

Dương Di - La Trọng Khiêm rạng rỡ trở về Hong Kong sau khi tổ chức hôn lễ bí mật tại Anh.

Trải qua nhiều sóng gió, thị phi, cuối cùng hoa đán 37 tuổi đã quyết định lên xe hoa với người tình trẻ vì "chúng tôi thực sự thấu hiểu nhau và thuộc về nhau". Cặp đôi cho biết sẽ sớm tổ chức đám cưới tại Hong Kong. Người hâm mộ rất trông đợi vào hôn lễ cổ tích của cặp đôi nổi tiếng này.

Dương Di - La Trọng Khiêm đẹp đôi như trong chuyện cổ tích.

>> Những hình ảnh quấn quýt của Dương Di - La Trọng Khiêm

Linh Nguyễn