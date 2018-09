Đường tình bất hạnh của 'ngọc nữ tâm thần' TVB

Từng bị cưỡng hiếp, hai người yêu đều tự vẫn một cách khó hiểu, cuộc sống của Lam Khiết Anh rơi vào bế tắc.

Vẻ đẹp "sắc nước hương trời" của Lam Khiết Anh trong những tháng năm tuổi trẻ, khi là diễn viên của đài TVB vẫn được không ít người nhớ tới. Tuy nhiên, cuộc sống của cô, đặc biệt là chuyện tình cảm lại trái ngược, thậm chí rất bất hạnh. Sau bộ phim The Greed of Man đóng vào cuối những năm 1980, nữ diễn viên nổi tiếng bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, tinh thần không ổn định. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn thường lang thang, thẫn thờ trên phố, công việc không có, thậm chí mắc bệnh u nang nhưng không chịu chữa chạy do không có tiền. Theo một nguồn tin, tâm lý Khiết Anh khủng hoảng vì chuỗi những sự kiện không may trong đời, nhất là việc hai người bạn trai của cô đều lần lượt tự vẫn một cách khó hiểu.

Lam Khiết Anh những năm tháng tuổi trẻ.

Trong một bài phỏng vấn năm 2013, Lam Khiết Anh từng thừa nhận rằng cô bị hai người đàn ông cưỡng hiếp khi mới gia nhập làng giải trí. Dù những kẻ này giờ đã qua đời, Khiết Anh nói cô vẫn không thể nào quên được quá khứ đáng sợ, thậm chí nhiều lần cô đã tự tử, nhưng bất thành.

Lam Khiết Anh từng trải qua những ngày tháng yêu đương bất hạnh. Những năm 80, với ngoại hình xinh đẹp, cô được rất nhiêu người theo đuổi. Tuy nhiên, với bản tính trầm lặng, cô rất ít giao lưu, gặp gỡ mọi người, thậm chí cũng không có tham vọng trong sự nghiệp. Một nguồn tin tiết lộ, Lam Khiết Anh luôn khát khao có một gia đình: "Cô ấy luôn mong muốn kết hôn và có những đứa con".

Năm 1985, Lam Khiết Anh gặp ông Deng, mối tình đầu của mình, tuy nhiên một năm sau ngày yêu nhau, ông này đột nhiên tự tử vào năm 1986. Đó là giai đoạn Khiết Anh vô cùng quẫn bách, đau khổ. May mắn thay, cô được người bạn thân Chung Bảo La giúp đỡ và động viên rất nhiều. Từ tình bạn, hai người sau này chuyển sang tình yêu. Một nguồn tin tiết lộ: "Thời điểm đó, cả hai đều rất nổi tiếng nên họ quyết định giữ kín chuyện tình cảm. Tuy nhiên Bảo La lại là tay đam mê cờ bạc, ông ấy không trả nổi nợ nần". Năm 1989, ông Chung kết liễu cõi đời bằng việc nhảy lầu tự tử.

Lam Khiết Anh tuổi già.

Sau hai cú sốc lớn nhất trong chuyện tình cảm, Lam Khiết Anh hẹn hò con trai của tỷ phú Trịnh Dụ Đồng, ông Trịnh Gia Thành. Rất yêu Khiết Anh, vị này thường tặng cô rất nhiều món quà xa hoa. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay sau một lần tranh cãi kịch liệt khi đi nghỉ ở Nepal.

Năm 2001, Khiết Anh hẹn hò một người đàn ông cô gặp ở nhà thờ. Sau hai năm yêu nhau, cặp đôi thậm chí nghĩ đến việc kết hôn, định cư ở Canada. Một nguồn tin hé lộ: "Sự nghiệp của Khiết Anh xuống dốc, điều cô ấy hướng tới là gia đình. Tuy nhiên, người đàn ông cảm thấy cô không ổn, bệnh tâm thần của cô ngày càng nặng, cuối cùng cả hai cũng chia tay".

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, Lam Khiết Anh từng thừa nhận: "Tôi thực sự muốn yêu đương, nhưng đó thực sự là điều xa xỉ. Trước kia, mỗi lần hẹn hò, tôi đều yêu hết mình, nhưng lần nào tôi cũng tổn thương. Giờ mơ ước lớn nhất của tôi là được sống yên ổn, không vướng bận tình cảm, điều đó làm tôi tổn hao tinh thần rất nhiều".

Lam Khiết Anh thời bị tâm thần nặng.

Nguyễn Hương