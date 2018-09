Đưa hot girl về nhà uống rượu, Lee Byung Hun gặp rắc rối

Ngôi sao xứ Hàn bị ghi lại những hình ảnh không hay, sau đó bị tống tiền.

Ngày 28/8, Lee Byung Hun tới sở cảnh sát Gangnam tố cáo hai cô gái trẻ tống tiền mình. Theo những bằng chứng mà nam diễn viên này công khai, thành viên nhóm GLam - ca sĩ Da Hee cùng một người mẫu 25 tuổi họ Lee đã ghi lại những hình ảnh nhạy cảm tại nhà riêng của Lee Byung Hun khi tới nhà anh này nhậu vào tháng 6 vừa rồi, sau đó yêu cầu anh phải chi ra 5 tỷ won (5,6 triệu USD) để đổi lấy sự im lặng. Một nguồn tin hé lộ, đoạn clip có cảnh Lee Byung Hun uống say, sau đó đưa những lời tục tĩu, dâm ô với hai cô gái.

Lee Byung Hun tới ở cảnh sát Gangnam tố cáo sự việc hôm 28/8, và sau đó hai cô gái đã bị bắt giữ hôm 1/9. Đại diện của tài tử này cho biết hai cô gái đã lợi dụng điểm yếu của diễn viên "Iris" để tống tiền anh.

Mới đây, trả lời báo chí, công ty quản lý của Da Hee là Big Hit Entertainment xác nhận việc ca sĩ này liên quan đến scandal tống tiền, tuy nhiên họ chưa hiểu rõ sự tình. Phía này cũng thừa nhận việc Da Hee bị cảnh sát bắt giữ hôm 1/9, sau đó là lệnh lục soát nhà, thu giữ các bằng chứng liên quan. Ngoài ra, phía này cho biết Da Hee quen với Lee Byung Hun qua một vài người bạn.

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Byung Hun dính scandal với phụ nữ. Vài năm trước, anh từng bị người tình tố cáo vô trách nhiệm, thậm chí cô này đã yêu cầu anh phải bồi thường 100.000 USD để đổi lấy sự im lặng. Vì scandal thứ hai này, hai cái tên Lee Byung Hun và Da Hee đang là từ khóa được tìm nhiều nhất trên cổng thông tin Naver .

Lee Byung Hun là tên tuổi đình đám trong làng giải trí Hàn, anh cũng là một nghệ sĩ đào hoa, từng dính tin đồn tình ái với nhiều mỹ nhân. Trong khi đó, ca sĩ trẻ Da Hee tham gia nhóm nhạc Glam và đóng một số phim như Monstar, In Front of the Mirror...

Da Hee, thành viên Glam - một trong hai cô gái tống tiền Lee Byung Hun và đang bị bắt giữ.

Scandal của Lee Byung Hun gây nên những tranh cãi ồn ào trong làng giải trí. Nhiều người tỏ ra nghi hoặc về đạo đức của tài tử này, không ít khán giả đặt ra câu hỏi: "Tại sao Lee Byung Hun dẫn phụ nữ về nhà trong khi vợ anh, Lee Min Jung đang ở nước ngoài?".

Hai cô gái bị bắt giữ hôm 2/9.

Nguyễn Hương