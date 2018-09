Diễn viên 'Tên tôi là Kim Sam Soon' qua đời

Ngôi sao gạo cội Hàn Quốc Kim Ja Ok trút hơi thở cuối cùng vào sáng 16/11 ở tuổi 63 vì bệnh ung thư.

Diễn viên Kim Ja Ok.

Tờ Korea Times vừa đưa tin, nữ diễn viên Kim Ja Ok đã qua đời tại bệnh viện St. Mary ở Seoul sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Tang lễ của bà sẽ được cử hành vào ngày 19/11.

Năm 2008, Kim Ja Ok từng phẫu thuật thành công bệnh ung thư đại trực tràng và tiếp tục trở lại công việc diễn xuất. Tuy nhiên sau đó ung thư lại lan đến phổi và bà đã phải nhập viện điều trị trong những tháng qua.

Dù chiến đấu với bệnh tật, Kim Ja Ok vẫn đóng phim đều đặn trong những năm gần đây và được khán giả yêu mến qua các vai diễn người mẹ hiền hậu.

Kim Ja Ok nổi tiếng trên màn ảnh Hàn Quốc từ cuối thập niên 1970. Trong suốt 40 năm sự nghiệp, bà đã tham gia hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh. Những năm gần đây, bà được khán giả yêu mến qua những vai diễn người mẹ hiền hậu. Khán giả Việt Nam cũng ấn tượng với Kim Ja Ok qua những bộ phim như Ông chủ, Tomato, Tên tôi là Kim Sam Soon, Tiệm cafe Hoàng tử...

Nữ diễn viên đã kết hôn với nhạc sĩ Oh Seung Keun và có hai người con.

Hoài Vũ