Đạo diễn Hàn ruồng rẫy vợ, tậu nhà mới sống với tình trẻ

Thủ tục ly dị với vợ chưa hoàn tất, Hong Sang Soo đã quyết định về một nhà với diễn viên Kim Min Hee.

Tờ Nate đưa tin đạo diễn Hong Sang Soo và người tình Kim Min Hee mới đây chuyển tới sống tại thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi-do. Trước đó, hai người ở với nhau tại một chung cư cao cấp thuộc Oksu-dong, Seoul. Nơi ở mới được cho là gần nhà cha mẹ đẻ của diễn viên Right Now, Wrong Then. Dù tin đồn cặp đôi chia tay từng rộ lên trong làng giải trí hồi đầu năm, cặp sao gián tiếp phủ nhận khi vẫn tiếp tục gắn bó "như hình với bóng".

Một nguồn tin cho hay thủ tục ly hôn của đạo diễn Hong Sang Soo và vợ vẫn chưa hoàn tất vì vợ ông không muốn ly dị. Trên danh nghĩa, ông vẫn đang là người có vợ. Khi hôn nhân còn hạnh phúc, hai vợ chồng sống với nhau tại một căn hộ ở Gangnam, Seoul. Sau khi phải lòng Kim Min Hee, ông xách vali ra khỏi nhà, đến ở với người tình, bất chấp việc vợ đau khổ. Năm 2017, khi dự họp báo bộ phim On the Beach at Night Alone, Hong Sang Soo công khai xác nhận yêu Kim Min Hee say đắm.

Đạo diễn Hong Sang Soo và diễn viên Kim Min Hee.

Hong Sang Soo là đạo diễn nổi tiếng tại Hàn Quốc lẫn quốc tế. Các tác phẩm của ông từng tham dự nhiều liên hoan phim lớn ở Cannes, Berlin, Venice, Locarno... Những bộ phim của ông có thể kể đến Claire's Camera, Hahaha, Night and Day...

Kim Min Hee - người tình của Hong Sang Soo - là một diễn viên, người mẫu tên tuổi sinh năm 1982. Sự nghiệp của Kim tỏa sáng với hàng loạt tác phẩm đình đám như Hellcats Actresses, Moby Dick, Helpless, Very Ordinary People, No Tears for the Dead, The Handmaiden... Cô từng được tôn vinh với danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải điện ảnh Rồng Xanh (2016), Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục điện ảnh tại LHP Baeksang (2013)...

Kim Min Hee trong phim "The Hanmaiden" Kim Min Hee trong phim "The Hanmaiden"

Ảnh: Nate