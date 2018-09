Dàn trai xinh gái đẹp Trung Quốc 'phủ sóng' tại Hàn Quốc

Xuanyi (hay Ngô Tuyên Nghi) sinh năm 1995 đến từ Hải Nam, Trung Quốc. Cô từng tốt nghiệp trường Sư phạm Hải Nam chuyên ngành vũ đạo. Nữ ca sĩ được nhân viên thuộc công ty Starship Entertainment phát hiện vào năm 2013 và mời sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Với khả năng vũ đạo và gương mặt khả ái, năm 2015 cô được công ty lựa chọn hợp tác cùng nhóm nhạc nam UNIQ trong ca khúc Happy new year. Tháng 2/2016, Xuanyi ra mắt khán giả với tư cách thành viên nhảy chính của nhóm nhạc Cosmic Girl. Album đầu tay Would you like? mà nhóm phát hành đã gây sốt giới trẻ với những ca khúc vui tươi như MoMoMo, Catch me. Tháng 2 vừa qua, Cosmic Girl quay trở lại làng nhạc với album Dream your dream và được khán giả đánh giá ngày càng tiến bộ. Ngoài ra, Xuanyi cũng đang thử sức với vai trò diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh Marna do Trung Quốc sản xuất.