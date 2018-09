Dàn sao VIP đến ủng hộ Song Joong Ki ra mắt phim mới

Ngày 20/7, đoàn phim "The Battleship Island" có buổi chiếu ra mắt mời báo chí, nghệ sĩ tham dự. Trước đó ít giờ, dàn diễn viên Song Joong Ki, So Ji Sub... cùng các đồng nghiệp đã gặp gỡ cánh phóng viên để chia sẻ về tác phẩm mới.