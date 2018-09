Dàn sao 'Giày thủy tinh' sau 14 năm nhìn lại

Những gương mặt quen thuộc So Ji Sub, Kim Hyun Joo... đều thành danh và được khán giả mến mộ.

Tài tử So Ji Sub

So Ji Sub của ngày ấy và hiện tại.

Trong Giày thủy tinh, So Ji Sub vào vai chàng thanh niên Park Chul Woong nóng nảy, bộc trực nhưng tốt bụng, si tình. Anh yêu cô gái Lee Sun Woo đến mức sẵn sàng hy sinh cả bản thân. Đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của So Ji Sub. Sau thành công của bộ phim, tên tuổi anh vụt sáng, trở thành một trong những diễn viên có thực lực của showbiz Hàn Quốc và được khán giả châu Á yêu thích.

Sau Giày thủy tinh, So Ji Sub tiếp tục tỏa sáng với các dự án phim đình đám như Chuyện tình vượt thời gian, Xin lỗi, anh yêu em, Master’s Sun… Ngoài diễn xuất, tài tử này cũng lấn sân sang lĩnh vực ca hát và kinh doanh. Anh hiện sở hữu một công ty giải trí và chuỗi cửa hàng café lớn.

Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện yêu đương của So Ji Sub lại ít ồn ào. Trước khi tham gia Giày thủy tinh, anh và nữ diễn viên Kim Hyun Joo (nữ chính trong bộ phim) từng một thời gian hẹn hò, gắn bó nhưng bị gia đình hai bên phản đối kịch liệt. Sau vài năm tìm hiểu, cặp đôi chia tay với lý do công việc quá bận rộn nên ít có cơ hội ở bên nhau. Kim Hyun Joo cũng là người yêu duy nhất mà So Ji Sub công khai trước truyền thông. Cho đến thời điểm hiện tại, tài tử vẫn độc thân và không hề bận tâm đến chuyện kết hôn dù đã gần 40 tuổi.

Nữ diễn viên Kim Hyun Joo

14 năm trôi qua, Kim Hyun Joo ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Sau "Giày thủy tinh", người đẹp gây tiếng vang với các bộ phim "Em đã biết yêu", "Vườn sao băng", "The Partner"…

Kim Hyun Joo vào vai Lee Sun Woo, sau một lần gặp tai nạn đã bị mất trí nhớ và thất lạc chị gái. Kết thúc bộ phim, hình ảnh cô gái bất hạnh mắc phải căn bệnh ung thư máu làm người xem không khỏi xót xa, tiếc nuối. Vai diễn đầy bi kịch, đau thương trong Giày thủy tinh đã giúp Kim Hyun Joo có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất, cô nhanh chóng vươn lên hàng ngũ các nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc. Cô cũng là nghệ sĩ hiếm hoi nói "không" với scandal của làng giải trí.

Về đời tư, sau mối tình đầu không trọn vẹn với So Ji Sub, Kim Hyun Joo rất kín tiếng với truyền thông dù thường xuyên được hỏi chuyện yêu đương. Hiện tại, ở tuổi 37, cô vẫn cô đơn lẻ bóng. Trả lời phỏng vấn, người đẹp cho biết không vội vã kết hôn và rất hạnh phúc với cuộc sống tự do độc lập.

Nữ diễn viên Kim Ji Ho

Kim Ji Ho sau 14 năm đã trở thành một người vợ, người mẹ hạnh phúc.

Kim Ji Ho vào vai Kim Tae Hee, người chị luôn nỗ lực tìm kiếm cô em gái bị thất lạc. Tuy nhiên, trớ trêu thay, cô và em gái mình lại cùng đem lòng yêu cùng một người đàn ông. Vai diễn xuất sắc trong Giày thủy tinh đã khẳng định năng lực diễn xuất tuyệt vời của Kim Ji Ho.

Trước Giày thủy tinh, Kim Ji Ho đã rất nổi tiếng với bộ phim Nơi hạnh ngộ tình yêu. Tuy vậy, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn chín, cô bất ngờ làm đám cưới với nam diễn viên Kim Hoo Jin. Sau khi kết hôn, Ji Ho chuyên tâm trong vai trò làm vợ, làm mẹ, cô ít xuất hiện trên màn ảnh và thi thoảng mới tham gia các sự kiện trong nước. Ở độ tuổi tứ tuần, mỹ nhân Hàn vẫn giữ được vóc dáng thon thả, đẹp rạng ngời. Hiện cô có một cô con gái 12 tuổi.

Tài tử Han Jae Suk

Han Jae Suk , ngôi sao có sự nghiệp thành công và tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

Trong Giày thủy tinh, Han Jae Suk vào vai Jae Hyuk - người đàn ông được cả Tae Hee và Yeon Hee yêu say đắm. Hình ảnh chàng trai Jae Hyuk lãng mạn, điển trai đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem.

14 năm sau bộ phim đầy nước mắt, Han Jae Suk đã trở thành một nam diễn viên hạng A. Anh sở hữu trong tay nhiều bộ phim xuất sắc như Chàng vợ nàng chồng, Kiệt tác bất tử, Thương gia Kim Man Deok… Anh cũng từng thử sức tại thị trường đại lục khi đóng cặp với Lâm Tâm Như trong phim Tử Đằng Chi Luyến và Thiên thần tốc độ cùng Trương Bá Chi năm 2011.

Cuộc sống đời tư của Han Jae Suk rất viên mãn. Anh và nữ diễn viên Bản tình ca mùa đông Park Sol Mi yêu nhau sau khi đóng chung phim truyền hình The Great Merchant năm 2009. Sau 3 năm quen nhau, hai người đã tổ chức đám cưới tại khách sạn Sheraton Grande Walker Hill ở Seoul, Hàn Quốc. Hiện tài tử đã là ông bố của hai cô công chúa xinh đẹp.

Linh Nguyễn