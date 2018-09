Dàn sao 'Chuyện tình Sungkyungkwan': Kẻ tự sát vì trầm cảm, người bị tố cưỡng dâm

Soong Joong Ki, Park Min Young, Yoo Ah In có sự nghiệp rực rỡ, Yoo Chun dính bê bối tình dục, Tae Soo thì lựa chọn cái chết.

Ngay khi lên sóng vào năm 2010, Chuyện tình Sungkyungkwan đã trở thành một hiện trượng ở Hàn Quốc và nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả nước ngoài. Bối cảnh phim diễn ra tại ngôi trường nổi tiếng nhất thời Joseon, đề cao lý tưởng và tình bạn của bốn nhân vật do Park Min Young, Park Yoo Chun, Song Joong Ki và Yoo Ah In đảm nhận. Bốn người lập nhóm "Thùy diên tứ nhân bang" nổi tiếng khắp kinh thành. Với những tình huống dở khóc dở cười và dàn diễn viên thực lực, bộ phim đã để lại trong lòng người hâm mộ ấn tượng sâu sắc. Sau 8 năm, những ngôi sao trẻ trong drama đình đám này người có sự nghiệp "lên như diều gặp gió", kẻ lại tự sát vì trầm cảm...

Park Yoo Chun (vai Lee Sun Joon)

Yoo Chun là diễn viên dính phải nhiều vụ bê bối nhất trong dàn sao của phim.

Xuất thân là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TVXQ, tài tử bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2010 với vai chính trong phim chiếu mạng Beautiful love. Với ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng và thần thái cuốn hút, anh nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Tháng 8 cùng năm, Yoo Chun góp mặt trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên Chuyện tình ở Sungkyungkwan và nhận được sự yêu mến của khán giả. Vai diễn Lee Sun Jun đã đem về cho anh giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải của Đài truyền hình KBS và Baeksang Arts Awards. Sau đó, Yoo Chun tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Hoàng tử gác mái, Miss Ripley, Three days...

Với hình tượng "trai ngoan" thu hút nhiều người hâm mộ, tháng 6/2016, việc Yoo Chun bất ngờ bị kiện vì tội xâm hại tình dục đã làm "rúng động" khán giả khắp Hàn Quốc. Trong vòng một tuần, toàn án nhận được 5 đơn kiện từ 5 người phụ nữ khác nhau với cùng nội dung, địa điểm, lý do xâm phạm. Sau hơn một năm điều tra, vụ kiện đi đến hồi kết và Yoo Chun được tòa tuyên trắng án, những người làm tổn hại danh dự của anh cũng bị kết án tù.

Vụ bê bối lắng xuống chưa lâu, đầu năm nay, Park Yoo Chun tiếp tục bị người bạn thân kiện và đòi bồi thường 1,1 triệu USD vì chó cưng của nam ca sĩ đã cắn người này bị thương 7 năm trước. Nạn nhân cho biết, anh đã phải mang vết sẹo trên mặt 7 năm và chịu nhiều di chứng sau khi bị con vật tấn công. Phía công ty đại diện của tài tử đã lên tiếng xác nhận mọi chi phí thuốc men, chữa trị được Yoo Chun và mẹ thanh toán toàn bộ. Hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc vẫn trong quá trình điều tra và làm rõ sự việc này.

Ngoài những lùm xùm về kiện tụng, mối tình của Yoo Chun và bạn gái nhà giàu Hwang Hana cũng tốn không ít giấy mực của báo chí. Sau nhiều năm làm bạn và một năm yêu nhau, tài tử tuyên bố kết hôn với Hwang Hana vào tháng 6/2017. Cặp đôi còn xăm hình đối phương lên cánh tay để khẳng định tình cảm và thể hiện sự nghiêm túc. Nhưng sau hai lần hoãn hôn không rõ nguyên do, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào tháng 5 vừa qua. Hiện tại, Yoo Chun quay trở lại làng giải trí, tích cực hoạt động để lấy lại niềm tin trong mắt công chúng.

Jeon Tae Soo (vai Ha In Soo)

Em trai của Ha Ji Won (tên thật Jeon Hae-rim) lựa chọn cái chết sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm.

Tài tử họ Jeon sinh năm 1984 và bắt đầu nối gót chị gái gia nhập làng giải trí vào năm 2007. Anh nhận vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình như Good day to love, The king and I… nhưng không được khán giả chú ý. Đến năm 2010, khi hóa thân thành học trưởng độc ác Ha In Soo trong Chuyện tình Sungkyungkwan, tên tuổi của Jeon Tae Soo mới trở nên phổ biến. Sau đó, tài tử tích cực tham gia nhiều bộ phim truyền hình như All my love for you, Soo Baek Hyang, Absolutely come… Nổi tiếng chưa được bao lâu, Jeon Tae Soo gây thất vọng cho người hâm mộ khi bị bắt với tội danh lái xe khi say rượu và có hành vi hành hung, chống đối một tài xế taxi và hai cảnh sát thi hành công vụ.

Sau vụ bê bối, Jeon Tae Soo bị khán giả quay lưng, anh bị nhiều nhà làm phim từ chối ký hợp đồng diễn xuất vì sợ ảnh hưởng đến doanh thu của tác phẩm. Đến cuối năm 2011, tài tử mới quay trở lại màn ảnh nhỏ với drama You’re here, you’re here, you’re really here với một vai phụ mờ nhạt. Tuy cố gắng tìm kiếm cơ hội xây dựng lại hình tượng trong lòng công chúng ở nhiều tác phẩm khác nhưng nam diễn viên vẫn không thoát khỏi cái bóng "em trai của Ha Ji Won".

Tháng 1/2018, Jeon Tae Soo bất ngờ tự sát ở độ tuổi 34 vì không thể tiếp tục chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Theo một vài nguồn tin thân cận, việc bị căn bệnh này dày vò trong nhiều năm trời kèm với áp lực sau vụ bê bối năm 2011 khiến anh lựa chọn cái chết. Đám tang của nam diễn viên diễn ra lặng lẽ với sự có mặt của những người thân thiết trong gia đình vào hồi đầu năm nay.

Park Min Young (vai Kim Yoon Hee)

"Búp bê dao kéo thành công nhất xứ Hàn" có sự nghiệp khởi sắc sau khi tham gia bộ phim 'Chuyện tình Sungkyungkwan'.

Được mệnh danh là "Mỹ nhân dao kéo thành công nhất xứ Hàn", Park Min Young là diễn viên có sự nghiệp khá thuận buồm xuôi so với những đồng nghiệp trong Chuyện tình Sungkyungkwan. Bước chân vào làng giải trí qua seri phim truyền hình ăn khách Gia đình là số một năm 2006, người đẹp nhanh chóng nhận được lời mời hợp tác từ các nhà làm phim nhờ nhan sắc ngây thơ, trong trẻo. Năm 2010, Chuyện tình Sungkyungkwan đã trở thành bệ phóng đưa tên tuổi Min Young lên hàng ngũ sao hạng A tại xứ sở kim chi.

Cũng trong năm 2010, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, loạt ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Park Min Young bị tung lên mạng và trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Không trốn tránh phỏng vấn, người đẹp đã thẳng thắn thừa nhận việc "đụng chạm dao kéo" để có thể trở nên xinh đẹp hơn. Cô chia sẻ: "Tôi không nghĩ thành thật về chuyện gì đó là ý kiến tồi. Quá khứ rất quan trọng nhưng tôi mong khán giả hãy nhìn vào Park Min Young tại thời điểm hiện tại". Sự thẳng thắn và bộc trực của nữ diễn viên đã giúp cô nhận được sự đồng cảm và yêu mến của khán giả.

Sau đó, Park Min Young tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình đình đám như City Hunter, Healer, Dr. Jin… Những tác phẩm có sự góp mặt của người đẹp thường có mặt trong các bảng xếp hạng rating đã chứng minh tài năng diễn xuất thực lực của cô. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 32 nhưng mỹ nhân vẫn "lẻ bóng một mình". Cô cho biết: "Ưu tiên hàng đầu của tôi là diễn xuất, tôi vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện hẹn hò".

Song Joong Ki (vai Geo Yong Ha)

Gương mặt điển trai và nam tính của Song Joong Ki.

Nam diễn viên gia nhập làng giải trí từ năm 2008 nhưng đến khi góp mặt trong tác phẩm truyền hình Chuyện tình Sungkuyngkwan năm 2010, tên tuổi của anh mới được nhiều người biết đến. Cùng năm, tài tử cũng tham gia chương trình truyền hình thực tế đình đám Running Man Hàn Quốc và phim điện ảnh Hearty Paws 2. Năm 2012, Song Joong Ki góp mặt trong bom tấn phòng vé Cậu bé người sói trước khi lên đường nhập ngũ.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Song Joong Ki trở lại màn ảnh nhỏ với bom tấn truyền hình Đông Á - Hậu duệ mặt trời. Bộ phim đã đưa tài tử chạm tới đỉnh cao danh vọng và trở thành ngôi sao đắt giá hàng đầu Hàn Quốc. Không chỉ gặt hái được nhiều thành công lớn trong sự nghiệp, anh còn tìm được "nữ thần của đời mình" Song Hye Kyo. Cặp đôi "phim giả tình thật" đã kết hôn với nhau vào hồi tháng 10 năm ngoái.

Hiện tại, Song Joong Ki dành thời gian ở bên cạnh tận hưởng hạnh phúc gia đình cùng vợ mới cưới Song Hye Kyo. Nhiều nguồn tin cho rằng, hai người sẽ rời xa làng giải trí để hưởng thụ cuộc sống bình dị nhưng cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Tài tử cho biết: "Chúng tôi có nhiều chuyện cần sắp xếp trước khi quay trở lại đóng phim". Trong năm tới, đôi vợ chồng được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với Hậu duệ mặt trời phần 2.

Yoo Ah In (vai Moon Jae Sin)

Yoo Ah In đoạt danh hiệu Ảnh đế trẻ nhất Blue Dragon Awards khi chỉ mới 29 tuổi.

Sau khi hóa thân thành chàng thư sinh có biệt danh "ngựa điên" Moon Jae Sin trong Chuyện tình Sungkyungkwan, diễn xuất của tài tử nhận được sự đánh giá cao và nhiều lời khen tích cực từ giới chuyên môn. Yoo Ah In cũng tích cực tham gia các tác phẩm điện ảnh như Punch, Veteran… Vai diễn trong bộ phim The Throne đã giúp anh đăng quang ngôi vị Ảnh để trẻ tuổi nhất tại Blue Dragone Awards khi mới 29 tuổi.

Dù thành công nhưng Yoo Ah In cũng vấp phải không ít búa rìu từ dư luận vì nghi án trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau sự cố bị thương trên phim trường năm 2015, tài tử đã không vượt qua tiêu chuẩn sức khỏe ở cả ba lần khám nghĩa vụ và không thể lên đường nhập ngũ theo kế hoạch. Nhiều người cho rằng, đây là chiêu trò của ngôi sao trẻ vì Yoo Ah In vẫn bất chấp chấn thương để đóng phim còn lên đường đi quân sự thì lại ốm đau. Trước những lời bình ác ý, nam diễn viên lựa chọn im lặng, không giải thích.

Gia nhập làng giải trí hơn 10 năm nhưng những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của Ảnh đế trẻ tuổi rất ít. Yoo Ah In chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ cô bạn gái nào. Nam diễn viên chia sẻ, anh chưa có ý định lập gia đình vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp và điều trị căn bệnh u xương lành tính. Hiện tại, Yoo Ah In vẫn nghỉ ngơi và chưa tiết lộ gì về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

