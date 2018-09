Dàn mỹ nhân 'Thủy Hử', 'Tam Quốc' ngày ấy, bây giờ

Bộ phim "Thủy hử" phiên bản năm 1998, do đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất và được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thi Nại Am. Phim xoay quanh số phận của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Nhiều năm trôi qua, những ấn tượng về bộ phim cũng không phai mờ trong tâm trí khán giả. Đóng góp cho phim, không thể không kể đến những bóng hồng mà tên tuổi đi cùng tác phẩm như Phan Kim Liên, Diêm Bà Tích... Nhân vật Diêm Bà Tích do Mộ Thanh đóng. Ở tuổi ngoại tứ tuần, Mộ Thanh vẫn giữ được vẻ đẹp xưa.