Dàn mỹ nhân Hàn rộn ràng lên xe hoa dịp cuối năm

Đám cưới của So Yi Hyun, cô nàng Ruby trong "Gia đình đá quý" sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Chú rể tương lai của cô là bạn diễn In Kyo Jin, hai người bén duyên khi đóng chung trong "Three Days". Bộ ảnh cưới lãng mạn của cặp đôi vừa được hé lộ trên tạp chí thời trang và gây ấn tượng cho khán giả.