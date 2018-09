Dàn diễn viên toàn cực phẩm trong phim 'Huyền của Ôn Noãn'

Trương Quân Ninh (vai Ôn Noãn) sinh ngày 4/9/1982 trong một gia đình thuộc hạng danh gia vọng tộc tại Đài Loan. Bước chân vào làng giải trí từ năm 2002 với tác phẩm truyền hình Vườn sao băng 2 nhưng cô không nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Năm 2008, nhờ vai diễn chính trong bộ phim tài liệu What On Earth Have I Done Wrong, người đẹp vinh dự nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ mười. Đến năm 2013, khi tham gia bộ phim Bí mật bị thời gian vùi lấp cùng tài tử Chung Hán Lương, Trương Quân Ninh bắt đầu được nhiều người biết đến. Hai năm sau, cô mở rộng phạm vi hoạt động sang Đại lục và được mời hợp tác cùng Phạm Băng Băng trong Võ Mị Nương truyền kỳ. Với nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất có hồn, Trương Quân Ninh được giới chuyên môn đánh giá cao và dành nhiều lời khen. Hiện tại, nữ diễn viên chưa có ý định tham gia thêm dự án phim ảnh, cô dành thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình.